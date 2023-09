Un baryton meurt en scène au Festival d’Ambronay

L’équipe artistique autour du chef Leonardo García Alarcón est dévastée par la mort tragique en scène, vendredi soir, du baryton argentin Alejandro Meerapfel, victime à l’âge de 54 ans d’une crise cardiaque pendant le spectacle Il Dono della Vita eterna au Festival d’Ambronay, où il chantait le rôle de Dieu le père.

Alejandro Meerapfel était un membre bien ancré depuis plusieurs années de l’équipe des solistes entourant le chef Leonardo García Alarcón, la Capella Mediterranea et le Choeur de chambre de Namur.

À ce titre, il était venu au Festival de Lanaudière cet été et avait contribué au concert déjà légendaire de L’Orfeo de Monteverdi, le 22 juillet dernier, où il chantait le rôle de Pluton. Sa présence vocale solide, bonhomme et rassurante était un ciment de nombreux projets discographiques de García Alarcón : L’Orfeo de Monteverdi, Nabucco de Falvetti, Didon et Énée de Purcell, où il chantait Énée, Judas Macchabée de Händel, la reconstitution de El prometeo de Draghi et quelques autres. Plusieurs de ces projets sont nés au Festival d’Ambronay, un centre névralgique de la redécouverte du répertoire baroque depuis près de cinquante ans. Antonio Draghi (1635-1700) était aussi l’auteur de cet oratorio, Il Dono della Vita eterna, mettant en scène le combat entre les forces du Ciel et de la Terre pour le salut de l’humanité.

« Ange sur terre »

Lors du concert diffusé par France Télévisions sur sa « Culturebox », Alejandro Meerapfel s’est effondré après environ une heure de spectacle, selon les témoins présents sur place. Les pompiers n’ont pas pu ranimer le chanteur. Un soutien psychologique a été offert aux artistes.

Le Festival d’Ambronay a publié un communiqué samedi confirmant le décès : « Chers festivaliers, Chers amis, nous avons la tristesse de vous annoncer que le baryton Alejandro Meerapfel est décédé d’un infarctus sur scène hier soir lors d’un concert dans le cadre du 44e Festival d’Ambronay. […] Il s’était produit à de très nombreuses reprises dans l’Abbatiale d’Ambronay et sa disparition brutale nous laisse sous le choc. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, aux artistes de la Cappella Mediterranea et au Choeur de Chambre de Namur, et tous ceux qui, comme nous, se sentent bouleversés par la disparition d’un homme d’une gentillesse inestimable et d’un artiste dont la modestie et le talent exceptionnels resteront dans nos coeurs. »

Pour Leonardo García Alarcón, « Alejandro était un ange sur terre. Avant le concert, son sourire et sa bonne humeur ont rempli les âmes de toute l’équipe artistique et du Festival. Il va nous manquer mais il sera avec nous pour toujours. »

Dans un témoignage très touchant sur les réseaux sociaux, Leonardo García Alarcón raconte avoir rencontré Alejandro Meerapfel en Patagonie, à l’âge de 16 ans, et l’avoir engagé pour son premier concert, qu’il dirigeait à l’âge de 17 ans. Ses dernières paroles à l’infortuné baryton avant d’entrer en scène ont été : « Va chercher avec ton esprit les pierres de ce lieu ».

Alejandro Meerapfel laisse dans le deuil son épouse et deux enfants.