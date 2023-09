La revanche d’Alexander Malofeev

Le concert de l’OSM, jeudi soir, marquait les 60 ans de la Place des Arts. L’occasion a été célébrée par une soirée de très haute tenue musicale à bien des égards, de la part de l’orchestre et de son soliste invité.

En mars 2022, l’OSM avait connu le pire fiasco médiatique de son histoire en retirant de sa programmation le jeune pianiste Alexander Malofeev, sous la pression d’activistes de la communauté ukrainienne, à une époque où, tels des inquisiteurs dans leur confort occidental, d’aucuns exigeaient de tout artiste Russe qu’il se « positionne » indépendamment des risques qu’il encourrait ou faisait planer sur sa famille reste au pays.

Le jeune artiste qui avait écrit avec sensibilité quelques jours plus tôt « honnêtement, la seule chose que je peux faire en ce moment est de prier et de pleurer » (entre autres paroles d’une rare intelligence, dont celle-ci : « répandre la haine ne va pas améliorer la situation, mais seulement causer encore plus de souffrance ») avait été un bouc émissaire. Le monde musical et médiatique au complet sur la planète s’en était pris à l’OSM de l’avoir sacrifié.

Le funambule

Le moins qu’on puisse dire c’est que Malofeev n’est pas rancunier. Car le voilà, 18 mois plus tard sur la scène de la Maison symphonique avec notre directeur musical. Et sa présence n’est pas passée inaperçue. Le 3e Concerto de Prokofiev qu’il nous a donné ne ressemblait à aucun autre. C’était le plus fou, le plus risqué, que nous ayons entendu depuis Béroff, Ashkenazy et Argerich dès les années 70 jusqu’à Lanag Lang et Trifonov, marqué par des tempos insensés dans les mouvements I et III, parfaitement assumés et relayés avec gourmandise par Rafael Payare.

Malofeev n’a pas la massivité sonore de Béroff, Matsuev, Bronfman ou Toradze, mais il compense avec sa réactivité digne d’une anguille, avec l’ivresse et la finesse. L’ivresse des tempos, on l’a dit, et la finesse, dans le calibrage dynamique des épisodes plus méditatifs. Ce 3e Concerto de funambule, qui par moments laissait pantois, dépassait même les prouesses, pourtant impressionnantes, de Trifonov-Nagano. Parmi les visions alternatives, il reste la manière unique d’Argerich et les versions plus tonitruantes, genre Matsuev.

Le concert avait débuté par une immense surprise : Icarus de Lera Auerbach composé en 2006 et créé en 2011. Ce poème symphonique tripartite de 12 minutes, est un pur chef-d’oeuvre de la création contemporaine, constat que l’on est amené à écrire assez rarement. Icarus est d’une efficacité extraordinaire (rythmique, thèmes) et d’une gestion parfaite des effets (orchestration). Ainsi dans la 2e section une ascension se fait avec un éclaircissement des couleurs (on s’approche du soleil). Par ailleurs lumière et ténèbres s’opposent alors que dans la dernière partie s’opère comme une diffraction de particules. Tout cela est admirable et Icarus est, à notre avis, l’une des partitions éminentes de la dernière décennie.

Mahler, la suite

En seconde partie, Rafael Payare poursuivait son cycle Mahler. Il y avait des micros. Pour un enregistrement discographique ? Il faudrait alors le dire clairement et renouveler l’annonce, faite au début, après la pause, car une certaine partie du public se relâche et s’en donne à coeur joie avec les toux dans une symphonie aux nuances millimétrées qui ne supporte pas ses bruits parasites.

Rafael Payare nous livre une excellente Titan, embellie par la réussite extraordinaire de 3 dernières minutes exaltées. Mais, vraiment, pense-t-on qu’on en est au niveau d’un disque ? Au niveau de la Cinquième ? Pas encore. Il y a dans le premier mouvement des soufflets dynamiques innombrables et subtils dont le respect scrupuleux donne une sensation de « bruits de la nature » que l’on ne perçoit pas tout à fait.

Par ailleurs l’exécution de jeudi était grevée de pas mal d’incidents instrumentaux. Il faudrait donc plusieurs miracles lors de la reprise samedi après-midi. Ce qui est admirable, outre la coda, c’est le 2e mouvement, fort bien tenu, et le 3e dont le côté grinçant et parodique est très bien mis en valeur. Payare y réussit à avoir à la fois un orchestre cohérent et des individualités sonores qui existent et émergent.

La plus grosse interrogation interprétative est un passage de cordes du Finale (chiffre 16 pour les intimes !) noté « sehr gesangsvoll » (très chantant) et que le chef dirige avec une étonnante réserve expressive, inattendue de sa part. Attendons de voir ce qu’était cet « enregistrement », mais espérons qu’on ne mette pas la charrue avant les boeufs.

Pour poursuivre le cycle au niveau où il a débuté, il vaudrait mieux roder une oeuvre, par exemple en été, puis la reprendre quelques mois plus tard, en saison, et la « fixer » à ce moment-là.

Rafael Payare et la Symphonie Titan de Mahler Auerbach : Icarus. Prokofiev : Concerto pour piano n° 3. Mahler : Symphonie n° 1. Alexander Malofeev, Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Maison symphonique de Montréal, jeudi 21 septembre 2023. Reprise samedi 14 h 30.