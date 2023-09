L’Orchestre de Kitchener-Waterloo met la clé sous la porte

Par un communiqué émis jeudi à 17 h, l’Association de l’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo (KWS) a informé qu’elle avait déposé son bilan et que le conseil d’administration avait démissionné en bloc. C’est le bout de la route pour cet orchestre professionnel employant une cinquantaine de musiciens, créé en 1945 et nourrissant musicalement une population de 600 000 habitants, la 10e agglomération au pays.

Les divers signaux d’alarme lancés depuis dimanche n’auront servi à rien. Après l’annulation de la saison, décidée d’un bloc dimanche pour des raisons économiques, mais aussi afin de permettre aux musiciens, employés 34 semaines par an, de continuer à percevoir les prestations d’assurance emploi dont ils bénéficient pendant l’été, les demandes s’étaient faites plus précises mardi, autour du chiffre de 2 millions de dollars, soit 40 % du budget de 5 millions par an.

Dans l’entrevue publiée ce jeudi par Le Devoir, le directeur musical Andrei Feher avouait que les choses avaient peu bougé depuis dimanche et l’ancienne présidente du conseil d’administration Heather Galt avouait que le spectre de la faillite était une question de jours. Rien n’a donc bougé depuis mardi non plus et l’irrémédiable est arrivé.

« Nous sommes absolument dévastés par cette issue », a déclaré Rachel Smith-Spencer, présidente du conseil d’administration. « Au cours des trois derniers jours, nous avons fait appel à toutes les principales parties prenantes et avons épuisé tous les moyens disponibles pour obtenir les 2 millions de dollars dont nous avons besoin immédiatement pour poursuivre nos activités. »

Collectes de fonds

Comme on peut le comprendre à travers l’entrevue menée par Le Devoir jeudi, le KWS s’est un peu trop fié à la bonne étoile qui l’a maintes fois sorti de l’ornière dans son histoire ce dernier quart de siècle.

Dans le nécessaire post-mortem sur ce monumental fiasco, le mot « réinvention », galvaudé pendant la pandémie refera assurément surface. Non seulement pour faire émerger un éventuel nouveau projet, mais aussi pour tirer les leçons de ce qui a été fait ou pas fait durant ces cinq dernières années et, notamment, durant la pandémie pour maintenir le lien avec la collectivité.

Cet échec est un sérieux avertissement sur l’état financier des orchestres de moyenne stature en région qui demandent à être épaulés. C’est aussi un rude coup pour l’excellent chef Andrei Feher, qui n’a pas eu l’occasion de vraiment faire ses preuves. La pandémie a frappé alors que les fruits de son travail musical commençaient à se matérialiser, après 18 mois en poste. Et la renaissance après la COVID-19 se voit sciée net.

Le communiqué précise que pour ceux qui souhaitent soutenir les musiciens et l’avenir de la musique classique dans la région de Waterloo, deux collectes de fonds indépendantes ont été montées. Les musiciens ont créé une page GoFundMe. Les décisions concernant l’utilisation de ces fonds seront prises par les musiciens. Par ailleurs la « K-W Symphony Foundation », organisme indépendant chargé de gérer les investissements à long terme à partir des donations antérieures sur de nombreuses années, poursuit ses activités et, nous dit-on « sera en mesure de soutenir toute initiative future visant à offrir des concerts de musique classique dans la région de Waterloo ». Des dons à cette fondation peuvent être effectués par l’intermédiaire de Canada Helps.