Tout arrive en même temps pour CRi

Le plan était tout décidé. Christophe Dubé, ou CRi pour les intimes et les fans, terminerait l’enregistrement de son deuxième album, Miracles, en décembre dernier. Sa maison de disques britannique, Anjunadeep, s’arrimerait à son étiquette montréalaise, Collection Disques durs, pour le lancer le 22 septembre, après quoi l’artiste amorcerait une tournée nord-américaine au MTelus le 7 octobre, tournée qui le mènerait à San Francisco, Los Angeles, Brooklyn, Seattle et Dallas, entre autres, d’ici la fin de l’année. « Sauf que j’étais en tournée à Londres, en décembre dernier, lorsque ma blonde m’a appelé, raconte Christophe. Elle m’a demandé : es-tu bien assis ? »

Christophe Dubé tient à préciser ceci : ce n’est pas parce qu’il est devenu pour la première fois papa le mois dernier qu’il a baptisé son album Miracles, même si la naissance « est, bien sûr, un miracle », nuance-t-il. « J’avais déjà choisi de nommer l’album Miracles avant qu’elle ne m’annonce la nouvelle, mais j’ai eu un moment où je me suis demandé si j’allais vraiment l’appeler comme ça, parce que c’est quand même un peu cheesy, rendu là. Finalement, j’ai décidé d’embrasser cette situation formidable parce que le concept de l’album rejoignait ma vraie vie. »

Une chanson comme I Can Make It, qui ouvre l’album, il ne l’a pas non plus intitulée « en pensant aux courtes nuits » qui l’attendaient. « Je suis habitué aux courtes nuits, la musique que je fais s’écoute la nuit, mais là, c’est différent : je ne suis plus dans un club, mais dans la chambre avec un bébé qui pleure ! C’est vraiment fou, sortir un album, partir en tournée, avoir un nouveau-né. » Le plan qui avait été décidé a été remis en question, reconnaît Christophe. « Mais l’industrie de la musique est ce qu’elle est. Ma tournée était déjà planifiée lorsque ma blonde m’a annoncé la nouvelle. J’ai appelé mon gérant en panique ! »

« Mon album Miracles, c’est un peu ça aussi : quelque chose d’inexplicable, qu’on ne cherche pas à contrôler. Le concept de l’album, c’est justement de lâcher prise et d’embrasser tout ce qui arrive dans ma vie. » Car sa carrière a suivi une trajectoire phénoménale, en tout cas à l’échelle québécoise : compositeur et DJ house depuis presque une dizaine d’années, le jeune trentenaire fait aujourd’hui partie de l’écurie Anjunadeep, une des plus importantes maisons de disques house en Europe, parcourant la planète pour faire danser les gens avec ses délicieux grooves.

À cet égard, Miracles n’est pas différent de Juvenile, paru à l’automne 2020 : une collection de scintillantes et mélodieuses chansons house sur lesquelles on trouve les voix des vieux collaborateurs Sophia Bel et Jesse Mac Cormack, puis d’une poignée de nouveaux, les collègues HANA (sur Butterfly, un rythme drum and bass qui sort des grooves prog-house), Everyone You Know (duo britannique ayant tourné avec Fred Again), Half Moon Run et, sur l’existentielle dernière chanson Silhouette, Klô Pelgag.

Petites et grandes victoires

Miracles est l’album des petites et grandes victoires de Christophe Dubé, passé de la marge à la lumière, des clubs sombres au MTelus — qu’il parvienne, après avoir officié sur la grande scène extérieure du Festival international de jazz de Montréal, en juillet dernier, à remplir une salle de 2300 places avec un genre musical proprement boudé par les radios, c’est exceptionnel. Ce nouvel album ne change pas la formule gagnante de CRi, qui, au contraire, étale ses nouvelles chansons devant un public conquis.

« Absolument, reconnaît-il. Je ne me sens pas encore assez mature, en tant qu’artiste, pour changer la direction musicale, pour changer la sonorité de mon travail. Et puis, je vois les albums comme des collections, comme un triptyque — dans mes trois premiers albums, je cherche une constance, jusque dans la facture visuelle, très semblable, des pochettes. Tu peux écouter mes deux albums, Juvenile et Miracles, un à la suite de l’autre, et ça marche. Bon, peut-être que, pour certains, ce sera un peu ennuyant, mais je ne crois pas. Et puis, c’est ça que j’ai envie de faire. »

« Je trouve ça vraiment intéressant, de voir comment tout ça a commencé et l’évolution du projet, ajoute Christophe. C’est spécial — d’autant que la musique électronique est peu diffusée chez nous. Mais il faut reconnaître que les musiques électroniques sont très populaires ici », dit-il en citant le succès du Piknic Électronik, qui attire des dizaines de milliers d’amateurs au parc Jean-Drapeau chaque week-end de l’été. « C’est intense, il y a vraiment beaucoup de gens intéressés par cette musique, et je suis heureux de pouvoir m’inscrire dans ce courant, et de représenter, à ma manière, la musique d’ici », ajoute-t-il, soulignant que la majorité de ses chanteurs invités sont Québécois.

L’ADISQ annonçait mercredi la liste des artistes et des artisans mis en nomination pour sa prochaine cérémonie, prévue le 5 novembre. La catégorie Album de l’année – Musique électronique ne figure au programme ni du Gala ni du Premier Gala ; il faut en déduire que l’association n’a pas recensé assez d’albums de musique électronique québécoise pour justifier la remise d’un prix, ce qui, en vérité, témoigne surtout de l’incapacité de l’ADISQ à reconnaître le dynamisme et la créativité des nombreux acteurs de cette scène au Québec.

« Je trouve ça déplorable, parce que ce genre de musique n’est même pas reconnu par l’association », dénonce CRi, lauréat en 2021 du Félix Album de l’année – Musique électronique et du Félix de la révélation de l’année. « L’industrie est mésadaptée pour faire face à cette réalité, mais il y a aussi ceux qui refusent de se prêter à ce jeu. Si les artisans ne soumettent pas leurs albums, il n’y aura pas de catégorie. Je ne sais pas ce qu’on peut faire pour améliorer la situation… Peut-être changer les règles pour ouvrir davantage le gala aux acteurs de la scène ? »

Miracles CRi, Collection Disques durs / Anjunadeep. En concert au MTelus le 7 octobre, et à l’Impérial Bell le 13 octobre.