Opéra et politique

En commandant, comme Le Devoir l’a relaté le 12 septembre dernier, au compositeur ukrainien Maxim Kolomiiets un opéra sur la lutte de mères ukrainiennes pour récupérer leurs enfants enlevés et détenus par les forces russes, le Metropolitan Opera et le Lincoln Center Theater délivrent un message politique. Cette initiative nous a donné l’idée de parcourir quelques exemples d’intrications de l’opéra et du politique au cours de l’histoire.

Pas plus tard que samedi soir, à l’Opéra de Montréal, sera présenté un archétype d’opéra subversif : Les noces de Figaro.

Nous sommes au Burgtheater de Vienne en 1786, trois ans avant la Révolution française. Beaumarchais a écrit La folle journée ou Le mariage de Figaro en 1778. Si la pièce fait l’objet de plusieurs lectures publiques, notamment à la Comédie-Française en 1781, elle est censurée par Louis XVI en 1781 et la première publique n’aura lieu qu’en 1784.

Les deux faces de Mozart

C’est Mozart qui voulait absolument traiter en musique de ce sujet qui dénonce les privilèges de la noblesse et de l’aristocratie. Mais, en Autriche, l’empereur a interdit la pièce en 1785. C’est Da Ponte, le librettiste de Mozart, qui se chargera de convaincre le souverain de donner le feu vert à l’opéra.

La musique aidera à la propagation du message. Ce message dont Louis XVI avait si peur et qui a déclaré : « C’est détestable ! Cela ne sera jamais joué ! […] Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de la pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » Comme le note Piotr Kaminski dans son ouvrage Mille et un opéras, arrivant à Prague en janvier 1787, Mozart écrit : « La ville ne parle que de Figaro, ne joue, ne sonne, ne chante, ne siffle que Figaro, ne va voir d’autre opéra que Figaro. »

L’opéra a aussi été utilisé par Mozart pour s’attirer les bonnes grâces des puissants. Retournons à Prague. Leopold II, nouvellement couronné empereur du Saint-Empire romain germanique, le 30 septembre 1790 à Francfort, snobe quelque peu Mozart. La messe de couronnement est dirigée par Salieri. En septembre 1791 doit être célébré, à Prague, le couronnement de Leopold II en tant que roi de Bohême.

Mozart choisit alors le sujet de La clémence de Titus, opéra célébrant la mansuétude et la bienveillance de l’empereur romain Titus. Par ricochet et analogie, l’opéra se veut un hommage au nouveau roi en glorifiant l’une des vertus attribuées depuis les XVIe et XVIIe siècles à la dynastie des Habsbourg, dont a été issu Leopold : la « Clementia Austriaca », qui veut que « la clémence soit la vertu qui fait de l’homme un dieu, la reine des vertus, qui englobe toutes les autres ». Ces efforts furent infructueux ; l’opéra fut un échec, Leopold II ne s’intéressa pas davantage à Mozart, qui mourra trois mois plus tard. Quant au couronnement, Salieri fut logé au palais royal, alors que Mozart coucha à l’auberge.

Verdi et Wagner

Parmi les exemples les plus connus d’intrication de l’art lyrique et de la politique, il y a évidemment la figure de Verdi, dont le patronyme était devenu l’anagramme de Vittorio Emanuele Re D’Italia, dans le slogan « Viva Verdi ! » scandé par les patriotes italiens.

L’Italie, au milieu du XIXe siècle, est une péninsule morcelée de petits royaumes ou de duchés souvent sous contrôle autrichien. Le choeur de Nabucco (1841), « Va pensiero » (les Hébreux y pleurent leur patrie perdue), deviendra un hymne marquant du Risorgimento, le mouvement menant en 1870 à l’unification de l’Italie. Cela posé, la première phase du Risorgimento date de 1848-1849, donc sept ans postérieurement à la composition de Nabucco, qui n’a pas été écrit comme une oeuvre politique, mais comme un opéra à sujet biblique.

Par contre, Verdi a composé un vrai opéra politique : La Battaglia di Legnano, justement pendant les événements de 1848-1849. On y voit à la fin de l’acte III le chef des guerriers de Vérone se défenestrer en criant « Viva Italia ! », et l’acte IV est surtitré « Mourir pour la patrie ». À la création, ce dernier acte devra être rejoué au complet pour satisfaire le délire des partisans.

Si l’on examine le cas d’un compositeur dont l’oeuvre a été accaparée a posteriori par une cause, on ne trouvera pas meilleur (ou pire) exemple que Wagner. Récemment, sur YouTube, le critique américain David Hurwitz posait la question « Is Wagner’s music toxic ? ». Il répondait : « Non. »

Dans mon travail musical, j’ai été et suis stimulé par Theresienstadt, parce que nous ne nous laissons nullement aller à nous lamenter sur les rives des fleuves de Babylone, et que notre volonté de civilisation se confond avec notre volonté de vivre

Même si les écrits du compositeur sont pestilentiels par leur antisémitisme, même si Bayreuth est devenu dans les années 1930 et 1940, avec la complicité ouverte de certains membres de la famille Wagner, le raout culturel estival des adorateurs de la croix gammée, la musique reste non politique.

Est-elle totalement « non idéologique » ? La réponse est clairement « non », comme l’a démontré Jean-Jacques Nattiez, notamment dans son ouvrage Wagner antisémite. Les exemples de caricatures antisémites dans les opéras sont pluriels : Alberich qui vole l’or du Rhin pour dominer le monde, par exemple. Dans son livre, Nattiez montre et analyse surtout pourquoi et comment l’antisémitisme s’instille dans des paroles ou dans leur traitement musical. Ainsi, pour le personnage de Beckmesser dans Les maîtres chanteurs, Nattiez prouve que sa fameuse sérénade est la caricature d’une prière intitulée Retzai.

Reste la question : Wagner est-il la cause de la Shoah ? À l’unisson de Jean-Jacques Nattiez, nous réitérons que ce n’est pas parce que Hitler était fasciné par Wagner que Wagner est une source ou une cause de la montée du nazisme et de ses pires atrocités.

Le héros de Terezín

Ces atrocités, de nombreux musiciens en ont souffert dans leur chair et en sont morts. Les nazis en internaient certains dans un camp dit « modèle » à Theresienstadt (ou Terezín). C’est là qu’est composé un opéra invraisemblable : Der Kaiser von Atlantis (L’empereur de l’Atlantide) de Viktor Ullmann, une allégorie dénonçant le fascisme, qui met en scène l’empereur Überall, despote corrompu, aux prises avec la mort qui a décidé de se mettre en grève.

Cet opéra de chambre en un acte et quatre tableaux, retrouvé en 1972, a été créé en 1975 et sera monté au prochain Festival Classica. Arrivé à Terezín le 8 septembre 1942, Viktor Ullmann y composa seize oeuvres, avant d’être transféré à Auschwitz-Birkenau le 16 octobre 1944 et gazé le 18, un jour après les compositeurs Haas et Krása et le génial librettiste de son opéra, Kien.

« Dans mon travail musical, j’ai été et suis stimulé par Theresienstadt, parce que nous ne nous laissons nullement aller à nous lamenter sur les rives des fleuves de Babylone, et que notre volonté de civilisation se confond avec notre volonté de vivre. », avait écrit Ullmann. Bien que répété à Terezín,Der Kaiser von Atlantis n’y fut pas créé. Un gardien du camp avait compris son message subversif.

Au XXe siècle, le politique a pris une place grandissante à l’opéra. C’est évident en matière de sujets, si l’on considère Nixon en Chine ou The Death of Klinghoffer de John Adams, certes, tout comme le plus grand opéra canadien traite de l’histoire de Louis Riel. Mais les événements politic­o­-­historiques ont toujours été un substrat potentiel. Ainsi l’assassinat du roi Gustave III, en 1792, lors d’un bal masqué en Suède, a inspiré autant Verdi (Un bal masqué) qu’Auber (Gustave III ou Le bal masqué).

Sous un angle différent, l’opéra a été aussi le véhicule des idées politiques de certains compositeurs. On pense ici à l’action scénique d’Intolleranza 1960 de Luigi Nono, sur les textes de Brecht, Sartre, Eluard et d’autres. Engagé au Parti communiste italien, Nono utilise des faits divers (accident minier, interrogatoire avec torture, manifestation, évasion d’un camp) dans lesquels sont plongés des anonymes pour dénoncer « exploitation, capitalisme, fascisme et colonialisme ».

La manière directe de Nono était allégorique aux États-Unis chez Gian Carlo Menotti, qui, dans Le consul (1950), dénonçait en fait la chasse aux sorcières maccarthyste. L’allégorie sera virulente chez Hans-Werner Henze, dont Le radeau de la Méduse, « oratorio populaire et militant » (1968), incarne une « contre-révolution musicale » qui utilise le parallèle avec le tableau de Géricault pour dépeindre ce qu’il pense, entre autres, de la politique américaine et de la guerre au Vietnam. Un enregistrement vient de paraître chez Capriccio.

Mais tous ces exemples tiennent d’engagements individuels. Hors pays totalitaires, on a rarement vu une institution piloter de manière aussi déterminée une lutte idéologique par le « soft power ».

