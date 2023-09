«Hideaway vol. II», Mayfly

À l’écoute du second microalbum Hideaway — le premier est paru en janvier dernier —, on mesure le chemin parcouru par le jeune duo Mayfly depuis sa participation aux Francouvertes en 2021. En deux ans, Charlie Kunce et Emma Cochrane ont raffiné leur son, entre chansons pop et néo-R&B, resserré les boulons de leurs productions musicales, arrimant les orchestrations électroniques à des rythmiques inspirées du trap, particulièrement sur ce Volume II, qui ne contient pas le genre de grooves dansants entendus sur le premier. Increvables mélancoliques, Charlie et Emma marient leurs douces voix pour nous chanter les amours impossibles, en anglais sur FU, en français sur Cause perdue, enrobée celle-là de jolies orchestrations de cordes. Entre l’excellente No Patience After Dark, avec son rythme trap presque lugubre en ouverture, et la ballade soul dénudée Sad That Ur a Fantasy, Mayfly étend son registre musical et émotif. Un projet déjà bien lancé qu’on verra sur la scène du Centre Phi le 4 octobre.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Hideaway Volume II ★★★ Pop Mayfly, Duprince