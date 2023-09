«Bluegrass», Willie Nelson

L’herbe n’est pas ordinaire chez Willie Nelson. Elle fait voir en couleur. Pour célébrer ses 90 ans, il a sorti la tabatière des grands soirs, celle dont la mixture, dûment aspirée, bleuit tout. Y compris les chansons de son vaste répertoire. Tout le monde en raffole, sauf Trigger, sa monture à cordes de nylon et trou d’usure, intraitable. Willie, pour une fois, n’a pas insisté : il a laissé paître sa bonne vieille bête. En lieu et place, il a réuni une belle bande de gratteurs patentés du plus pur bluegrass, tous fortiches en banjo, violon, dobro et mandoline, et resservi ses belles comme s’il flottait dans les Appalaches. Un p’tit trip de deux jours, jusqu’à épuisement du stock. Redescendu sur le plancher des vaches texanes, il a contemplé le résultat et souri à pleines dents d’un blanc bleuté. Décidément, c’était du bon. Sacré bivouac de pickings pas piqués des hannetons et de refrains gavés d’harmonies célestes. Tout se décline en bluegrass, constate-t-on à la fin de la jouissive démonstration. Même On the Road Again.

Bluegrass ★★★★ Americana Legacy/Sony Music