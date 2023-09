«Campra», Emmanuelle Haïm

Voici une oeuvre surprenante. En faisant la chronologie des requiem du répertoire français, on peut tracer une ligne de Jean Gilles (1697) à Gossec (1760), puis Berlioz (1837). Ces oeuvres ont en commun une imposante solennité. Le Requiem de Campra (1660-1744), composé en 1723, véhicule une autre atmosphère. On y trouve à la fois une idée de « mort douce » (pas « Jugement dernier »), qui pourrait mener à Fauré et à Duruflé, et une sorte de lyrisme fleuri qui serait au XVIIIe siècle ce que la musique sacrée de Gounod sera au XIXe. L’oeuvre a déjà été enregistrée par Herreweghe, Gardiner ou Niquet. Emmanuelle Haïm s’inspire d’ailleurs de certains paris audacieux de ce dernier (tempo du Sanctus), mais avec plus de douceur et de subtilité dans le trait et plus de raffinement dans la réalisation. Elle déclasse Gardiner et Herreweghe par le naturel de sa respiration. Le couplage avec, sur le deuxième CD, les motets In convertendo Dominus de Rameau (1715) et In exitu Israël de Mondonville (1755) cadre la musique de Campra dans son esthétique versaillaise.



Campra ★★★★ 1/2 Classique Emmanuelle Haïm, Erato, 2 CD, 5054197504686