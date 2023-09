«8:12PM», Vincent Khouni

Vincent Khouni est le leader du groupe Double Date With Death et voici qu’il présente son premier album solo, au titre énigmatique : 8:12pm. S’agit-il d’un rendez-vous ? D’une superstition ? Toujours est-il qu’un doux vent souffle sur les chansons de ce disque mystérieux… car, en effet, aussi intrigant soit-il, 8:12pm est d’un réconfort absolu. Il faut dire que cette atmosphère singulière, presque surréaliste, est propulsée par une pedal steel, une harpe sitar et un mellotron qui enrobent à merveille la guitare-voix de l’auteur-compositeur-interprète montréalais. Ce dernier s’est par ailleurs bien entouré pour parfaire l’onirisme de cet ensemble, puisqu’il a notamment collaboré avec Emmanuel Alias (Alias), Guillaume Chiasson (Bon Enfant) et Patrick Gosselin (Le Couleur). Et alors, est-ce qu’un morceau en particulier se distinguerait du reste ? Après plusieurs écoutes très attentives, on peut dire que chaque mélodie, chaque parole est du niveau de la précédente. Petit coup de coeur tout de même pour Here Now.



8:12pm ★★★★ Pop vintage Vincent Khouni, indépendant