«Les loups dorment tranquille», Belle Grand Fille

En mars 2021 paraissait Nos maisons. Enfin le premier album complet, écrivions-nous. En nous disant : vivement le suivant. Le voilà. Celui d’une certaine confiance, assez pour entreprendre l’exploration du dedans. Plongée en apnée dans les mots que l’on pense sans les dire à l’autre (Celle que t’as aimée, Comment t’aimer encore), examen approfondi de celle qui, « diaphane », s’esquivait en douce (Origami, paroles de Stéphanie Boulay), doutes de celle qui se demande « comment on continue après la descente / De l’échelle qui échelonne nos ventres ». Dans ce que Belle Grand Fille appelle sa « forêt intérieure, lieu d’effroi et de beauté », les musiques tapissent sans envahir, arrangées avec art et finesse, mais non sans richesse : les musiciens sont nombreux, chacun à sa meilleure place. La voix est toujours douce, mais non sans relief : on entend la fillette qui « scratche la portière du char à Grand-P’pa » autant que la fille devenue grande et belle qui a « peur de mourir trop vite ». Allez à la rencontre de l’une et l’autre.

Les loups dorment tranquille ★★★★ Chanson Belle Grand Fille, L-Abe