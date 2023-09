«Atlas», Laurel Halo

Compositrice, réalisatrice et DJ, la Californienne Laurel Halo mène depuis une dizaine d’années une sinueuse carrière qui la mène du techno au jazz en prenant des détours vers la musique à l’image et la musique contemporaine. Son intérêt renouvelé pour le piano est à l’origine d’Atlas, enregistré en grande partie aux célèbres studios du Groupe de recherches musicales (INA grm), à Paris. Si l’instrument est déployé un peu partout, il resplendit une seule fois, sur Belleville, ses contours mélodiques s’écoutant comme le fantôme d’un succès jazz cabaret. L’argument électronique de son travail y est discret, Halo peignant plutôt des couleurs harmoniques complexes à l’aide de cordes (James Underwood, violon ; Lucy Railton, violoncelle) et du saxophone délicat de l’Allemand Bendik Giske. En dix petites vignettes (exception faite de la chanson titre de près de sept minutes), la compositrice joue avec les textures sonores, introduisant parfois dans ses atmosphères contemplatives quelques pointes de jazz et des thèmes mélodiques qui se dissolvent ensuite dans ses flaques de sons.



Atlas ★★★★ Expérimental Laurel Halo, Awe