«softscars», yeule

Originaire de Singapour, yeule (Nat Ćmiel de son vrai nom) a pris racine à Londres, carrefour des musiques actuelles nourrissant son imaginaire musical, pop d’avant-garde (hyperpop), de musiques électroniques (son précédent album s’intitulait Glitch Princess) et de bandes originales de jeux vidéo — son nom de scène fait référence à la série Final Fantasy. C’est, surtout, une artiste douée pour la conception sonore : ce troisième album fera saliver les audiophiles tant chaque ingrédient sonore de ses chansons, ici tributaires de l’alterno des années 1990 (pensez Garbage, Smashing Pumpkins, etc.), jaillit du casque d’écoute avec une telle vivacité ! Tout ici est tonique, sa voix craquante, ses guitares ciselées en studio par Butch Vig (cyber meat), ses mélodies élaborées, ses élans dansants (software update) ou orchestraux (inferno), son amour pour la power ballad pop (ghosts, aphex twin flame). L’artiste fait revivre avec urgence et brio les sons de son enfance pour les rendre pertinents à nouveau. Au théâtre Fairmount le 13 octobre.



softscars ★★★★ Pop yeule, Ninja Tune