«Clara, Robert et Johannes», Alexander Shelley et l’Orchestre du CNA

Après une 3e Symphonie de Schumann exceptionnelle, l’ultime volume de cette intégrale des symphonies de Schumann et de Brahms brille par une version lapidaire et intraitable de la Quatrième de Brahms, à laquelle Le Devoir avait assisté en février puisqu’elle était associée à la création des Songs for Murdered Sisters de Jake Heggie. Cette Quatrième frappe notamment par le rouleau compresseur du troisième volet et le souffle implacable du finale. Ce grand art de la respiration unitaire marque aussi la Quatrième de Schumann, où les indications « Ziemlich langsam » (mouvements I et II) sont prises au sens de « modérément » lent, avec une pulsation presque impatiente. Si la transition III-IV est admirable, on espérait des moments ultimes plus exaltés encore. Le passage à la musique de chambre est toujours aussi déconcertant. Beau duo Hewitt-Kawasaki dans 3 romances de Clara Schumann qui, en fin du deuxième disque, signe de surprenants hommages à Bach joués par Stewart Goodyear, qui s’adonnein fine à des improvisations exposant les anachronismes de ces projets multigenres.

Clara, Robert et Johannes ★★★★ Classique Orchestre du CNA, Alexander Shelley, Analekta 2 CD, AN2 8884-5