Dominique Fils-Aimé étend ses racines

Dominique Fils-Aimé ne fait pas les choses comme les autres. « Dès le départ, on m’avait prévenue : “Tu ne peux pas faire une trilogie d’albums, ce n’est pas comme ça que fonctionne l’industrie, lance plutôt des singles !” Lorsque quelqu’un me dit que je ne peux pas faire quelque chose, ça me donne encore plus envie de foncer ». Alors Our Roots Run Deep, son suave nouvel album paru vendredi, marque le début de sa seconde trilogie, tournée celle-là vers soi, après une première explorant les racines de la musique afro-américaine et les traumatismes intergénérationnels ayant marqué son histoire.

À la blague, on lui suggère que sa troisième trilogie d’albums devrait en être une d’albums triples. Ce serait mieux que logique, ce serait numérologique. « J’aime la numérologie, j’aime le chiffre 3 », reconnaît l’autrice-compositrice-interprète. « Mais j’aime surtout me retrouver en studio le plus souvent possible. J’aime prendre mon temps pour explorer un thème », puis inviter l’auditeur à la suivre dans ses réflexions soul, R&B, funk et jazz.

« Je trouve qu’on sous-estime la capacité des gens à nous accompagner plus longtemps qu’en une chanson, poursuit Dominique. Je ne veux pas de connexions éphémères. Ça me semble juste de prendre le temps de développer des sujets sur le long terme en me mettant la balise d’une trilogie, à l’intérieur de laquelle je me sens libre de créer, tout en étant cohérente. J’aime le fil conducteur d’un projet comme ça, j’ai l’impression de ne pas savoir m’expliquer clairement lorsque je me sens pressée par le temps. »

Paru en 2018, Nameless s’ouvrait sur Strange Fruit, immense chanson engagée popularisée en 1939 par Billie Holiday qui annonçait le mouvement des droits civiques aux États-Unis, lancé dans les années 1950. C’est avec une prise de position que le public allait apprendre à connaître Dominique Fils-Aimé, dont la première trilogie a accompagné le Québec dans son propre mouvement Black Lives Matter.

« Forcément, le thème de la première trilogie tournait autour du traumatisme intergénérationnel » accompagnant l’expérience afro-américaine. « Mais en même temps, il faut aussi insister sur nos richesses intergénérationnelles, c’est l’accent que je voulais mettre avec cette nouvelle trilogie, que je sens être comme un nouveau départ, affirme la musicienne. J’y suis plus authentique. Je ne parle plus des autres, mais de moi, qui je suis, en quoi je crois. »

Racines

La facture musicale de Our Roots Run Deep traduit avec finesse ce retour à soi qu’effectue Dominique : les treize nouvelles compositions s’illustrent par des orchestrations dépouillées qui laissent toute la place à la voix feutrée de l’interprète. Moins clairement jazz, ou soul, ou blues, ou funk, que l’étaient les chansons de ses trois précédents albums, l’amalgame des genres y est subtil. C’est de la pop, au fond de laquelle on entend l’écho de la musique jazz — on reconnaîtra cependant avec limpidité l’influence du doo-wop, en raison des arrangements vocaux, Dominique Fils-Aimé chantant ses propres choeurs, utilisant sa voix comme un instrument percussif.

« Pour moi, ce que je fais sera toujours du jazz, dans le sens que ma compréhension du jazz, c’est : “Fais ce que tu veux’’ », estime la musicienne, qui insiste sur la liberté de création dans laquelle fut imaginé cet album arborant une pochette verte, « un mélange de la lumière de l’album jaune [Three Little Words, 2021] et du côté intime et épuré de l’album bleu [Nameless].

« À l’époque de Nameless, ma voix prenait moins de place parce que je ne me sentais pas encore assez confortable, comme chanteuse, dit-elle. Aujourd’hui, je n’ai plus le syndrome de l’imposteur. Je joue d’un instrument, ma voix, en j’en joue de tout mon coeur, mettant sur l’album en valeur le côté répétitif de ma voix et des percussions. Ça, c’est moi, c’est ainsi que je crée, que je médite, et je souhaitais que les gens puissent le ressentir. »

Rêves

Dominique Fils-Aimé espère que le public le ressentira aussi dans son nouveau spectacle, qu’elle présentera les 17 et 18 octobre au théâtre du Nouveau Monde. Un lancement de l’album est déjà prévu à Paris — « une première dans ma carrière ! » se réjouit-elle — et une tournée états-unienne sera annoncée sous peu. Que de chemin parcouru en seulement cinq ans !

« Moi-même, je suis surprise de tout l’amour que je reçois, reconnaît-elle. Être ainsi accueillie en me donnant le droit de faire ce que je veux. Je me suis lancée sans aucune attente en me disant : “Y’a des chances que ça ne connecte pas du tout avec les gens, que ma musique ne soit pas assez accessible’’. J’avoue être surprise et reconnaissante de l’accueil, dans la mesure où au Québec, il y a une préférence pour la musique en français et pour des styles musicaux différents des miens, plus folk ou rock. Le R&B et le soul ne font pas autant partie de la culture générale ici qu’aux États-Unis, disons, mais c’est le fun de voir que mon travail peut être aussi bien accueilli ici qu’ailleurs. »

« Je me sens super riche et privilégiée et je veux utiliser mes richesses, celles qu’on m’a léguées, pour contribuer, à ma manière, à construire un monde plus doux, avec des gens mieux connectés entre eux », poursuit-elle.

Cette connexion est le sens à donner au mot racine qui revient dans le titre. Our Roots Run Deep, nos racines sont profondes. Elles étaient musicales sur la première trilogie, elles sont humaines sur ce nouvel album. Dominique l’illustre de manière sylvestre, inspirée par le réseau mycorhizien, ces liens tissés entre les arbres d’une forêt grâce à leurs racines et qui forment un réseau « social » que des biologistes ont surnommé le « Wood-Wide Web ».

« Ce qui me tient le plus à coeur, c’est de connecter avec les gens et de sentir que je contribue à une évolution sociale qui a du sens, qui mène à une société plus ouverte. Nous diriger, par la musique, vers la guérison, envelopper les gens de fréquences sonores qui font du bien. C’est ce que je nous souhaite, aujourd’hui : qu’on prenne le temps de prendre soin de nous, individuellement. »

Our Roots Run Deep Dominique Fils-Aimé, EnSoul Records En tournée avec son spectacle Roots au théâtre Granada de Sherbrooke, le 6 octobre, au théâtre Gilles-Vigneault de St-Jérôme, le 12 octobre, et au théâtre du Nouveau-Monde de Montréal, les 17 et 18 octobre.