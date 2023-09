Québec découvre Clemens Schuldt, son chef enthousiaste

Le Grand Théâtre de Québec affichait complet mercredi soir pour le concert d’intronisation de Clemens Schuldt en tant que nouveau directeur musical de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ). Le chef a conquis le public par son énergie et son sens du spectacle.

C’est en présence de la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, de l’épouse du premier ministre, Isabelle Brais, et du maire de Québec, Bruno Marchand, qui a prononcé un vibrant et sensible discours, que Clemens Schuldt a fait son entrée en scène.

Après la première pièce, À perte de vue… de Keiko Devaux, le chef s’est exprimé dans un français soigné. Il a déclaré avoir voulu choisir une oeuvre d’une compositrice québécoise d’adoption dans laquelle chacun pouvait projeter ses visions et sa propre fantaisie, la fantaisie étant d’ailleurs un fil conducteur de sa première saison. Les très fins à-plats sonores oniriques invitaient à cela. Était-ce une première pièce d’un premier concert à jouer devant public, édiles et aréopage, pour montrer que la musique, c’est pour tous ?

Schuldt a aussi évoqué qu’en trois jours le soliste du Concerto de Tchaïkovski, Simon Trpceski était devenu un ami. Il aurait même pu dire « un collègue » tant le pianiste macédonien de 44 ans semble diriger en parallèle le concerto que le chef anime avec compétence sur le podium. Mouvements de tête, regards insistants, voire entrées de la main : on voyait cela il y a 40 ans ou plus avec le violoniste Henryk Szeryng et c’était vraiment détestable.

Avec Trpceski, ça a l’air plus bon enfant : loin d’une interférence cherchant à tout régenter, c’est plus une sorte de « show » pour montrer à tout le monde à quel point il est impliqué.

Trpceski est un pianiste solide qui a du son même si celui-ci n’est pas énorme. Son jeu se distingue par une volonté de ne rien enrober par un usage abusif de la pédale, ce qui donne une sonorité plutôt mate. Comme dans ses enregistrements, l’artiste est compétent, mais pas révélateur, ses simagrées compensant le manque de magie.

Clemens Schuldt a reparlé en seconde partie. Il fallait bien expliquer comment on pouvait programmer une ouverture de Rienzi après Mort et transfiguration, à part pour le désir d’épater le chaland sans se soucier du contexte et du sujet des oeuvres. Schuldt a expliqué que Rienzi avait été composé par Wagner dans sa ville de Dresde et que c’était émouvant pour lui.

On lui pardonnera donc le péché mignon. Le laïus lui a permis de lancer à l’orchestre un « je t’aime » sincère, candide et touchant, avant de terminer le concert avec brio et d’enchaîner avec, en bis, le prélude au 3e acte de Lohengrin.

Si Schuldt est assurément un musicien intéressant, il n’est pas sûr que Mort et transfiguration était, là non plus, une pièce de premier concert de première saison à l’OSQ. Le chef la maîtrise intellectuellement, mais, même si historiquement il est justifié de séparer les violons I et II, cela aurait été un service à leur rendre que de les rassembler afin de moins les exposer.

En tout cas, l’OSQ s’est donné corps et âme pour son nouveau chef. On peut donc se dire « on part de là » pour ce qui est du travail à accomplir. Il portera par exemple sur la constance. À de rares exceptions (trombones, contrebasses, flûtes par exemple) un instrumentiste ou pupitre peut être excellent à un moment (ex. cors dans le rappel Lohengrin, hautbois dans Mort et transfiguration) et banal à d’autres moments.

Du côté du chef, nous avons été fort surpris par l’importance prise par les mouvements de moulinet parfois en parallèle et sens contraire, façon spirographe. C’était peut-être un exutoire à la nervosité, un type de gestique qui ne nous avait pas frappés la première fois.

En tout cas, le mot dominant fut enthousiasme. C’est lui qui fera revenir les foules. Et à juste raison.

Christophe Huss était l’invitéde l’Orchestre symphoniquede Québec.

Clemens Schuldt entre en scène Devaux : À perte de vue… Tchaïkovski : Concerto pour piano n° 1. Strauss : Mort et transfiguration. Wagner : Rienzi, ouverture. Simon Trpceski (piano), Orchestre symphonique de Québec, Clemens Schuldt. Grand Théâtre de Québec, le 20 septembre 2023.