L’offre musicale de la Chapelle historique du Bon-Pasteur se redéploie

C’est au Centre canadien d’architecture (CCA) que se redéploiera l’offre musicale de la Chapelle historique du Bon-Pasteur après l’incendie qui l’a gravement endommagée le 25 mai dernier.

Vingt-cinq concerts de musique gratuits seront proposés durant l’automne 2023. Le premier rendez-vous au théâtre Paul-Desmarais du CCA aura lieu le 24 septembre 2023. Ce concert inaugural mettra en vedette la pianiste d’origine ukrainienne Olga Kudriakova.

Parmi les autres artistes de la programmation, on note un « concert prestige » assuré par André Laplante et le quatuor Arthur-LeBlanc avec le Quintette avec piano de Brahms le 11 octobre et la présence de la soprano innue Elisabeth St-Gelais, lauréate du Prix d’Europe 2023 et Révélation Radio-Canada 2023-2024 le 5 novembre.

Les instruments emblématiques de la chapelle — le piano de concert Fazioli et le clavecin Kirckman de 1772 restaurés respectivement par Oliver Esmonde-White et Yves et Benoît Beaupré — seront utilisés au Centre canadien d’architecture.

S’y ajoutera un piano Fazioli ayant appartenu au dramaturge Normand Chaurette, grand mélomane et pianiste amateur. À la suite de son décès en 2022, M. Chaurette a généreusement légué tous ses biens à l’École nationale de théâtre du Canada. L’école a souhaité remettre ce piano à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, en accord avec la volonté de M. Chaurette, pour que l’instrument soit mis à la disposition du milieu de la musique classique en sa mémoire. Ce Fazioli restauré sera inauguré le 26 novembre 2023 dans le cadre d’une série de concerts pour deux pianos.