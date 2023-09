Le Couleur, avant le «crash»

Un trenchcoat, mais dans le futur, une route sombre avec des lasers, des désirs semi-avouables et une quête insatiable de stimulations : oui, toutes ces choses ont été dites au sujet du même album, lors de la même discussion. Ce sont là quelques pistes qui éclairent la nature de Comme dans un penthouse, du trio Le Couleur, qui signe ici un nouveau disque concept, mais trempé dans des ambiances renouvelées.

Laurence Giroux-Do, Patrick Gosselin et Steeven Chouinard mènent le groupe électro-disco-pop francophone depuis une quinzaine d’années maintenant. En mars dernier, ils se sont plongés dans un sprint, installés dans leur studio d’enregistrement, pour créer méthodiquement, chanson après chanson, les étages d’un édifice musical qui est devenu le quatrième album complet d’une vaste discographie qui carbure aux EP et aux remix.

« Nous serons pornographes d’un crash », chante Laurence sur l’hypnotique première pièce, Autobahn. Comme dans un penthouse nous fait vivre la fuite et les déambulations de Barbara, un personnage déjà existant du cursus de Le Couleur, qui roule et qui vit à 180 km/h, poussant les limites jusqu’à son dernier souffle.

C’est le moral dans les talons, au retour d’une tournée vibrante et stimulante, qu’est née cette idée de la recherche perpétuelle de nouvelles sensations. « Au début, je voulais parler de l’exploration de l’Antarctique », lance Laurence, au grand étonnement du journaliste qui en échappe presque son stylo. Explications ?

« En fait, ce qui est intéressant, c’est l’exploration, justement, le fait de vouloir aller tout le temps plus loin. L’Antarctique, on s’entend qu’on ne vivra jamais là. Mais qu’est-ce qui nous pousse à aller là-bas ? » dit la chanteuse.

Les limites géographiques ont finalement laissé plus de place aux stimulations physiques et psychologiques, aux excès, aux dépendances. « C’est quoi, la limite, quand est-ce qu’on devient satisfaits ? » se demande Laurence. Sa Barbara aime se faire pourchasser : « c’est son thrill, c’est un peu Catch Me If You Can ». À propos de cinéma, Le Couleur a sculpté une partie de sa direction artistique en s’inspirant de Crash, le film de David Cronenberg, et d’American Psycho, de Mary Harron. Ce qui donne le ton.

Fini l’été

Comme dans un penthouse — clin d’oeil au personnage de Patrick Bateman ? — nous montre aussi une nouvelle teinte de Le Couleur. Le trio a abondamment exploré les sons plus ensoleillés, mais il avait une forte envie de sortir de ses ornières. Steeven Chouinard, qui a travaillé dans les dernières années en studio avec de nombreux artistes, dont Radiant Baby, Luis Clavis, Valence et Gros Soleil, désirait explorer des sonorités plus denses.

« Je voulais l’antithèse du minimalisme… Du maximalisme ! » lance Chouinard en rigolant derrière ses lunettes. Il revient aux deux films déjà mentionnés : « On a créé une ambiance froide, puissante, un peu nineties, glaciale. Et, remarque, on reste pas loin de l’Antarctique, ç’a encore du sens dans la direction artistique ! » Et Laurence d’ajouter que « ce n’est plus un album qui fait été, je pense pas [qu’avec ces nouvelles chansons] t’as envie d’avoir ton petit foulard en décapotable. C’est pas le soleil de la Californie, là ».

Je voulais l’antithèse du minimalisme… Du maximalisme !

Mais on ne sait pas trop où on est non plus. Dans une ville où il y a des gratte-ciel, probablement, et des ruelles glauques où il se trafique des choses louches. Un lieu où la nuit s’étire à la fois lentement et rapidement. Le son des synthétiseurs laisse entrevoir la silhouette d’un inspecteur qui patrouille sous les ponts.

En studio, Le Couleur a fait appel à des amis musiciens, dont Félix Paul, du groupe Rau Ze, Shaun Pouliot, de Super Place, et Louis-Joseph Cliche, moitié de Beat Market. Le chanteur de Choses Sauvages, Standard Emmanuel, prête sa voix sur un titre.

Le Couleur avait déjà ainsi ouvert sa création pour le précédent disque Concorde et pour la tournée qui s’est ensuivie. Plus question maintenant de se priver de collaborateurs lorsque vient le temps de monter sur les planches. Steeven Chouinard se gonfle de bonheur : « Tsé, partout où est-ce que tu tournes la tête, y’a du son joué par des humains, ça saute de partout. Puis c’est nos amis, on est ensemble dans la van, on a 1001 running gags, c’est vraiment le fun. »

De quoi tomber accro, comme Barbara, à ces sensations ? « Ça serait difficile de revenir à trois, même si là on coûte plus cher à tourner et que la logistique est plus compliquée », note Patrick Gosselin. Il faut comprendre ici que Le Couleur pourrait se promener davantage, mais que la formation ne cède pas à cette tentation de la formule réduite.

« Pour moi, ajoute un Steeven Chouinard philosophe, le succès, c’est pas la quantité d’argent que j’ai dans mon compte, ni le nombre de streams ni celui de disques vendus. Ce qui est important, c’est le bonheur, c’est que j’ai encore du plaisir à jouer avec Pat et avec Laurence. » Et le fait de continuer à se renouveler, bien accompagné.

Comme dans un penthouse Le Couleur, Lisbon Lux Records, disponible le 22 septembre. En spectacle au petit rappel du Festival de la chanson de Tadoussac le 6 octobre, au Studio TD de Montréal le 19 octobre et au Pantoum de Québec le 20 octobre.