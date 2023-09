L’ADISQ dévoile les nominations pour son prochain gala

Daniel Bélanger, Alexandra Stréliski et Lisa LeBlanc dominent les nominations en vue du prochain gala de l’ADISQ, en novembre prochain.

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a dévoilé mercredi midi la liste des nominations pour les récompenses accordées chaque année aux artisans de la musique québécoise.

Le vétéran Daniel Bélanger a récolté six mentions, dont plusieurs pour son dernier album, Mercure en mai. Il pourrait aussi repartir une fois de plus avec le trophée de l’artiste masculin de l’année.

Les artistes Alexandra Stréliski et Lisa LeBlanc suivent, avec un total de cinq nominations, et se retrouvent toutes deux en lice pour le prix de l’artiste féminine de l’année. Stréliski avait remporté ce Félix en 2020.

Les groupes Les Cowboys Fringants, 2Frères et Salebarbes sont également nommés dans plusieurs catégories.

Plus d’une dizaine de chansons se disputeront le prix de la chanson de l’année, dont J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) de Daniel Bélanger, Matusalem de Koriass et Jay Scott, et Partout, de Roxane Bruneau, sacrée artiste féminine de l’année au cours des deux dernières années.

Trois galas seront présentés pour décerner les différents trophées. Le Premier gala de l’ADISQ et le Gala de l’industrie seront tous deux présentés le 1er novembre, et ils seront animés respectivement par Sarahmée et Claudine Prévost.

Le gala récompensant les principales catégories se déroulera le 5 novembre à 20 h et l’humoriste Louis-José Houde sera le maître de cérémonie.

Voici les nommés dans les principales catégories :

Artiste masculin de l’année :

Daniel Bélanger

FouKi

Ludovick Bourgeois

Patrice Michaud

Richard Séguin

Artiste féminine de l’année :

Alexandra Stréliski

Ginette Reno

Guylaine Tanguay

Lisa LeBlanc

Roxane Bruneau

Groupe ou duo de l’année :

2Frères

Bleu Jeans Bleu

Les Cowboys Fringants

Les Trois Accords

Salebarbes