Debby Friday remporte le prix de musique Polaris

L’artiste électronique du Québec Debby Friday a remporté mardi le prestigieux prix Polaris, remis au meilleur disque canadien de l’année, pour Good Luck, son premier album.

La chanteuse et compositrice repart donc avec la récompense, accordée sans égard aux ventes, au genre musical ou à l’affiliation commerciale, qui est accompagnée d’une bourse de 50 000 $.

« Je suis en état de choc. Je n’ai pas encore tout assimilé, mais je suis folle de joie », a-t-elle affirmé, au sujet de son prix. Elle a aussi tenu à remercier ceux qui ont participé à la réalisation du disque.

Née au Nigeria, Debby Friday a grandi à Montréal, où elle d’ailleurs commencé son parcours musical. Elle est désormais établie à Toronto, après un passage à Vancouver. Son album, paru en mars dernier, a été lancé conjointement avec un court-métrage du même nom qu’elle a co-réalisé avec Nathan De Paz Habib.

Sa musique urbaine présente des sonorités industrielles et elle dit être attirée par des tonalités qui évoquent la mélancolie et la noirceur. La pièce So hard to tell qui figure sur son disque Good Luck est toutefois une chanson pop au rythme plutôt enjoué.

Le jury, formé de 11 membres de médias musicaux du Canada, a choisi Debby Friday parmi les 10 finalistes qui avaient été dévoilés en juillet dernier. On retrouvait notamment la compositrice et DJ montréalaise Gayance pour son premier album intitulé Mascarade, l’artiste oji-cri Aysanabee pour Watin et le chanteur de R&B Daniel Caesar pour Never Enough. La chanteuse Feist faisait aussi partie des artistes sélectionnés pour son disque Multitudes, ainsi que le duo hip-hop Snotty Nose Rez Kids pour I’m Good, HBU ? et le groupe rock Alvvays pour Blue Rev.

Le groupe The Sadies était également sur cette liste pour sa plus récente parution, Colder Streams, tout comme le musicien Dan Mangan pour Being Somewhere, ainsi que la chanteuse Begonia pour son album Powder Blue.

La 18e édition du Prix de musique Polaris a eu lieu cette année au Massey Hall, une salle historique de Toronto, et non sur la scène du Carlu où se tenait l’événement depuis 2013.

Dans la dernière décennie, plusieurs artistes québécois ont mis la main sur le Polaris, comme Pierre Kwenders en 2022, Backxwash en 2020, Kaytranada en 2016 et Godspeed you ! Black emperor en 2013.