L’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo annule sa saison

Le Kitchener-Waterloo Symphony a annoncé par une publication laconique sur Facebook, dimanche soir, l’annulation complète de sa saison 2023-2024. Le conseil d’administration (C.A.) de l’orchestre, dont le Montréalais d’adoption Andrei Feher est le directeur musical, avait averti les musiciens quelques heures avant la décision, citant des raisons financières.

 « Les concerts programmés et toutes les autres activités de l’orchestre pour la saison 2023-1924 n’auront pas lieu. Compte tenu de la situation financière de la symphonie, il n’était tout simplement pas possible pour l’organisation de poursuivre les événements prévus. Nous n’avons pas plus d’informations à partager pour le moment, mais nous espérons pouvoir fournir plus d’informations prochainement », peut-on lire sur la page Facebook.

L’arrêt des activités touche aussi l’orchestre des jeunes. Aucune autre information ne filtre de l’organisation basée dans la banlieue éloignée de Toronto.

Selon les informations rapportées par le réseau CTV à Kitchener, des membres de l’Orchestre des jeunes sélectionnés il y a moins de deux semaines avaient reçu vendredi un courriel leur rappelant de se rendre à la répétition prévue dimanche. Samedi, ceux-ci ont reçu un autre message leur disant simplement que « la saison ne commencerait pas cette semaine ».

Incertitude

Tout le monde est dans l’incertitude sur l’avenir même de l’orchestre. Sur les réseaux sociaux, les musiciens s’interrogent sur ce qui est prévu les concernant. Même son de cloche du côté des membres de l’administration. Par courriel, une « réunion zoom » leur a été promise dans la seconde partie de la semaine. Le numéro de téléphone de l’orchestre est aux abonnés absents et Andrei Feher n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

L’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo a été fondé en 1945. C’est un orchestre professionnel d’une cinquantaine de musiciens, employés pendant 38 semaines annuellement. Il dessert musicalement un bassin de 600 000 personnes à Kitchener, Waterloo et Cambridge, à 100 kilomètres de Toronto, avec une prévision de croissance de population à 700 000 pour 2031. C’est le troisième orchestre en importance en Ontario derrière l’Orchestre symphonique de Toronto et l’Orchestre du Centre national des arts d’Ottawa.

Kitchener, centre d’immigration allemande, qui se dénommait Berlin jusqu’en 1916, est connu par ailleurs pour son Oktoberfest et ses universités. Le chef emblématique de son orchestre symphonique fut Raffi Armenian, directeur musical de 1971 à 1993. Au Conservatoire de Montréal, Armenian a formé Andrei Feher, qui dirige l’orchestre depuis 2018.

En janvier 2023, l’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo avait fait appel au conseil de la région de Waterloo pour demander une contribution financière spéciale en raison des contrecoups de la pandémie.

Feher devait ouvrir la saison le 30 septembre avec le violoncelliste Johannes Moser en soliste et le Boléro de Ravel en point culminant.