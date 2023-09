«Les soupers du Roy», Arion, Mathieu Lussier

La nomination de Mathieu Lussier pour succéder à la pionnière Claire Guimond à la tête d’Arion a été une idée lumineuse. L’ensemble baroque montréalais s’est très positivement renouvelé musicalement (pupitre de premiers violons admirable) et la saine curiosité du chef a fait de l’ensemble un partenaire du Centre de musique baroque de Versailles. Lussier dirige des partitions que ce dernier édite. On pourrait y voir un opportunisme, mais c’est aussi et surtout une vraie passion du défrichage qui va porter ses fruits. À ce rythme, à moyen terme, Arion va se faire un nom dans la musique du baroque tardif et de la Révolution dans le berceau du répertoire, en France même. Et gageons que des tournées pourraient bien venir dans la seconde moitié de la décennie. Ce CD inaugure en quelque sorte ce qu’on espère être cette conquête future. Le superbe programme nous mène de Louis XIV à la fin du règne de Louis XV, où, dans la musique compilée par Francoeur pour le comte d’Artois, la récente version Kossenko a cependant plus de punch, de faste et de raucité.



Les soupers du Roy ★★★★ Classique Arion, Mathieu Lussier, ATMA ACD 2 2828