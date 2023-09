«La source», Zal Sissokho & Buntalo

Le sixième album du griot Zal Sissokho s’annonce avec un titre limpide : un retour à « la source », après des années à s’approcher des traditions de sa terre d’adoption (La palabre, 2017) ou de celles de l’Amérique latine (Kora flamenca, 2020). Un retour chez lui, à Montréal, entouré des précieux collaborateurs de l’orchestre Buntalo : Élage Diouf, réalisateur, le guitariste Diely Mori Tounkara et Djely Tapa, dont la voix souriante tranche dans la mélancolie de la splendide Labannya. On passera outre quelques choix orchestraux surannés, sons d’orgue et de batterie pop-rock d’une époque de métissages musicaux révolue, pour célébrer la vivacité des compositions les plus fidèles à la chanson mandingue du Sénégal d’origine du koriste et chanteur montréalais : avec son rythme frénétique et sa mélodie sinueuse, Djeliya est de toute beauté, comme le sont la Kela qui suit dans la seconde moitié de l’album, son groove chaloupé berçant la voix rugueuse de Sissokho, et Badinya, avec ses percussions admirablement délicates.



La source ★★★ 1/2 Musique mandingue Zal Sissokho & Buntalo, Disques Nuits d’Afrique