«Beaucoup», Or Bleu

Le projet Or Bleu scelle la collaboration entre deux vétérans DJ et compositeurs montréalais, Charles Cozy et Fruits. Issus de la scène rap, leurs horizons musicaux dépassent largement le cadre et le tempo du genre, comme ils le démontrent sur Beaucoup, un premier album qui a toutes les allures d’un mixtape de luxe sur lequel ils invitent une impressionnante quantité de chanteurs et MC, dont FouKi et Imposs (Wowowoh), KNLO et Eman (Riches pauvres) ou le chanteur et compositeur R&B ontarien falcxne, sur la coulante et dépouillée Kiss You Right. Si les productions de Beaucoup sont toutes de très haute qualité, le duo a du mal à présenter un album esthétiquement cohérent tant il butine d’un genre à l’autre, passant du néo-funk de C’est quoi les vibes (avec LaF et Samaether) en ouverture au house-funk simili-Kaytranada de You Can Have It All (avec Mike Clay et Kallitechnis). Réécoutons en boucle les deux pépites rap, Cassius Clay avec le New-Yorkais bilingue Gabe Nandez et la rugueuse Hors-d’oeuvre, avec Lary Kidd.



Beaucoup ★★★ Hip-hop Or Bleu, Disques 7ième Ciel