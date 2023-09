«Gros Tape de Rock», Sylvie 

Les membres de Sylvie sont les rois du dad rock. Le boys band montréalais (Anis Azzoug, Vinny Batista, Simon Charette, Alex et Francis Lamontagne) n’aurait donc pas pu trouver mieux comme nom pour son dernier mini-album, Gros tape de rock. Aucune entourloupe ou publicité mensongère : pendant une vingtaine de minutes, au drum presque toujours dramatique succèdent des riffs de guitare très, très grasse et beaucoup d’autodérision, parfois soulignés par le saxophone de Sam Hampell d’Allo Fantôme. Ça ne réinvente pas la roue, mais c’est drôle ! Dès Julien, qui évoque des amitiés pas toujours très saines et légèrement immatures, on a bien envie d’enfoncer ses lunettes de soleil sur son nez (pourquoi ? Pourquoi pas !) et de swinguer, car c’est ça l’esprit de la musique, après tout. On continue de rire ensuite sur Patte de loup qui rappelle les onomatopées des rockers qu’on écoutait à la radio à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, d’Animal à Salaud de Provençal, toutes les paroles valent qu’on tende l’oreille !

Gros tape de rock ★★★ Rock Sylvie, indépendant