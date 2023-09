«The Land is Inhospitable and So Are We», Mitski

Quelle perte c’eût été si Mitski avait mis à exécution sa menace de quitter le métier d’autrice-compositrice-interprète. Ce septième album de sa carrière est son plus réussi, mélodiquement, lyriquement. « There’s a bug like an angel / Stuck to the bottom / Of my glass, with a little bit left / As I got older / I learned I’m a drinker / Sometimes a drink feels like family », chante-t-elle de sa voix soyeuse sur Bug Like an Angel en ouverture, servant la première d’une volée de claques, ici atténuées par la présence d’une section de cordes et d’une chorale donnant un lustre classique, vaguement rétro, à ces onze précieuses chansons. On est loin des doutes existentiels indie rock — lesquels refont quand même surface sur les intenses The Deal et I Love Me After You — ou des histoires d’amour éplorées de l’épisode synth-pop Be the Cowboy (2018), la musicienne effleurant même la ballade country sur l’étonnante Heaven. Ce qui dit tout du talent de Mitski : qu’importe le costume musical, rock, électro, pop, country, son flair mélodique, sa prosodie raffinée, sa signature demeure, unique entre toutes.



The Land Is Inhospitable and So Are We ★★★★ Pop Mitski, Dead Oceans