Le Met commande un opéra à un compositeur ukrainien

Le Metropolitan Opera et le Lincoln Center Theater ont annoncé lundi la commande au compositeur ukrainien Maxim Kolomiiets d’un opéra dont le sujet reposera sur l’histoire de mères ukrainiennes qui se sont battues pour récupérer leurs enfants enlevés et détenus par les forces russes.

C’est lors d’une rencontre entre Olena Zelenska, l’épouse de Volodymyr Zelensky, et Peter Gelb à l’automne 2022, nous apprend le communiqué diffusé par l’institution new-yorkaise lundi, que ce projet a été décidé. Le ministère ukrainien de la Culture a ensuite suscité les candidatures de compositeurs originaires du pays. L’équipe des programmes de commande d’opéras du Met, dirigée par Paul Cremo, a examiné 72 candidatures et a sélectionné Maxim Kolomiiets.

Institution engagée

Kolomiiets, qui sera associé au librettiste George Brant, est un hautboïste, arrangeur et compositeur né en 1981 à Kiev, vivant en Allemagne. Il a été hautboïste de l’Orchestre symphonique de Kiev et créateur d’un ensemble de musique contemporaine en Ukraine. En tant que compositeur, il a déjà écrit deux opéras : Espenbaum, joué en version de concert, et Nitch, dont des extraits ont été créés en août 2020 à la Radio ukrainienne par l’Orchestre symphonique de Kiev. Sa prochaine création, Lune et pierres, pour 5 voix, percussion, piano et harpe, en octobre à Heidelberg, en Allemagne, a reçu le soutien de la célèbre Fondation Ernst von Siemens.

L’opéra commandé par le Metropolitan Opera aura donc pour sujet le combat de mères ukrainiennes pour récupérer leurs enfants. Le communiqué du Met souligne que « bien que les personnages de l’opéra soient en grande partie fictifs, l’histoire est basée sur des événements réels sur le terrain en Ukraine et à La Haye, où Vladimir Poutine et Maria Alekseyevna Lvova-Belova ont été accusés de crimes de guerre pour l’enlèvement des enfants. Face à ces accusations, Lvova-Belova a annoncé que les mères auraient six mois pour retrouver leurs enfants, délai après lequel elles les perdraient à jamais, car ils deviendraient pupilles de l’État russe ».

Ce n’est pas la première fois que le Met s’engage frontalement en faveur de l’Ukraine par des actions fortes et symboliques. Dès l’invasion russe, l’hymne ukrainien avait retenti dans ses murs avant une représentation de Don Carlos dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Le chef avait ensuite, le 14 mars 2022, dirigé un « Concert pour l’Ukraine », enregistré par Deutsche Grammophon. Pour le premier anniversaire de la guerre, Yannick Nézet-Séguin avait programmé le Requiem de Mozart. Des cyberattaques répétées ont eu raison du site Internet et du système de réservation du Metropolitan Opera pendant plusieurs jours en décembre 2022.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir l’Ukraine sur le plan culturel. L’héroïsme de ces mères ukrainiennes face aux atrocités russes est une histoire qui doit être amplifiée au théâtre », a déclaré Peter Gelb, le directeur du Met.

La date à laquelle l’opéra va prendre l’affiche n’est pas encore connue. Il s’agit de la seconde commande du Met au librettiste George Brant, impliqué dans un opéra d’après sa propre pièce, Grounded, qui sera créé à Washington en octobre 2023 sur une musique de Jeanine Tesori. Grounded, dont le rôle principal sera tenu par la mezzo canadienne Emily D’Angelo, a pour héroïne une pilote de chasse de F-16 qui, enceinte, se retrouve à guider des drones en zone de conflit. L’opéra aborde le fait que le traumatisme psychologique de la guerre n’est pas forcément lié au danger physique immédiat. Il prendra l’affiche au Met à l’automne 2024.