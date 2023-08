«À boire deboutte»: une vie réussie selon Salebarbes

Foi d’Éloi, au nom des hardis moussaillons de Salebarbes : « On prétend pas qu’il n’y a pas de problèmes dans la vie. Ben non ! Tout le monde passe par des creux de vagues immenses. Maintenant, comment tu fais pour transcender ça ? Tu fais un doigt d’honneur à la fatalité. Et tu danses jusqu’à temps que tes pieds prennent en feu. »

Éloi Painchaud, son frère Jonathan, Kevin McIntyre, Georges Belliveau et Jean-François Breau le chantent à l’unisson, en point d’orgue d’À boire deboutte, leur troisième album lancé mercredi : « Moi je me lamente pas pour rien / Moi je joue pour les pieds ». L’expression était le mot d’ordre d’un violoniste de la parenté, précise Éloi. « Le propos dans la musique des Acadiens et des Cajuns est ben souvent empreint de tristesse, décrit la pauvreté, il y a pas mal de lamentage. Et le mode de survie, c’est chanter, faire de la musique, danser, fêter fort et fêter tard. On a hérité de ça. »

Et Salebarbes, depuis le premier album enregistré en spectacle aux Îles-de-la-Madeleine un soir de 2019, n’a pas cessé d’appliquer le principe, à sa manière formidablement vigoureuse, remède imparable contre les verrues plantaires et planétaires et bienfaisant à travers tout le corps et toute la société.

« C’est vrai dans toutes les relations, entre pays autant que dans un couple : il faut y mettre du sien. C’est ça qu’on dit aussi dans la chanson Stirer la roux. On n’a pas la prétention de proposer un guide des relations amoureuses, mais il est certain que “Si tu veux que ça goûte bon / Faut brasser le fond du chaudron / De temps en temps / Stirer la roux comme y faut”. C’est notre façon de dire qu’il faut pas laisser les choses stagner. »

De la bonne idée au phénomène imparable

Dès le départ, on l’a écrit en ces pages, Salebarbes était une saprée bonne idée, un concept plus que gagnant : les racines acadiennes à la sauce rock’n’roll de guitares, les voix puissantes et les harmonies garanties, la bonne humeur générale assaisonnée d’une saine poigne agressive, la soif, l’appétit, ils avaient tout. « On avait des carrières, chacun de notre bord, personne ne nous attendait là, mais c’est certain que, sur papier, nous connaissant un peu, on soupçonnait un potentiel. Mais jamais on n’aurait pensé que ça répondrait autant. »

Grosso modo, postpandémie, on parle de 125 spectacles sur des scènes de toutes dimensions, triomphes attendus et avérés. La tournée d’À boire deboutte, au dernier décompte, alignera une centaine de soirs à guichets fermés. « Je pense que oui, il y avait une place à prendre, un besoin à combler, autant pour nous que pour les gens un peu partout. Une soupape nécessaire. » Éloi ajoute : « Notre belle équipée, j’oserais dire que c’est pas une gimmick. Ça n’a jamais été patenté par un producteur, jamais formaté en fonction de nos noms conjugués. Ça vient d’un désir commun, je pense que ça s’est senti tout de suite. »

Le plaisir du travail bien fait

Plus Traveling Wilburys que Crosby, Stills, Nash & Young dans l’esprit, si vous permettez la comparaison, au seul titre de la façon d’être ensemble. Les Wilburys accrochaient leurs légendes au vestiaire, avec l’ego dans la poche revolver. CSN&Y étaient miraculeusement unis en musique, mais âprement compétitifs, voire conflictuels, par nature. « C’est sûr qu’on a plutôt l’attitude Wilburys : le moteur, c’est le plaisir. La différence avec ces groupes géants, c’est aussi que nos réputations n’étaient pas en danger, on jouait pas notre vie. On joue, ça fonctionne ? Go, les gars. Pas plus compliqué que ça. »

On a passé six semaines en studio, c’est vraiment beaucoup pour nous autres. On a refait des chansons, on a retravaillé les guitares, on a voulu aller plus loin dans les harmonies.

Les ambitions ne sont pas petites pour autant, musicalement parlant. « On a passé six semaines en studio, c’est vraiment beaucoup pour nous autres. On a refait des chansons, on a retravaillé les guitares, on a voulu aller plus loin dans les harmonies : le plaisir, c’est aussi dans l’effort d’élever le niveau. »

Leur mélange de cajun et de zydeco avec du country moderne autant que du rockabilly des années 1950 fait penser aux Mavericks, qui font la même chose avec du mariachi. « On se lance toujours un peu dans le vide avec nos riffs de guitare, on n’est pas Arthur des Jaguars ni Brian Setzer des Stray Cats, mais on s’essaye. C’est voulu et assumé. J’irai plus loin : c’est une complicité avec l’auditeur qu’on cherche à installer. On le met un peu à côté de sa chaise, on le déstabilise un peu, on lui chatouille les oreilles et les orteils. »

Grand rire au bout du fil. « Quand ça titille à la bonne place, c’est très, très agréable pour tout le monde. » Salebarbes est une bande de rigolos diplômés. Si l’héritage acadien montre qu’il faut « jouer pour les pieds », faire réagir par un savant toucher de la plante est le pas suivant.

À boire deboutte Salebarbes, L-Abe, disponible dès le 30 août.