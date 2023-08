Le patrimoine Piaf entre bonnes mains… québécoises et hongroises

Marquons le coup, l’affaire est événementielle. Cela s’intitule Édith Piaf. L’icône méconnue. Catalogue de l’oeuvre 1935-2023. Une brique de 542 pages. Parution mercredi, en France chez Hermann, au Québec dans la collection À propos des Presses de l’Université Laval. Un autre livre sur Piaf ? Non. L’ouvrage de référence qui manquait : le résultat de trois années d’un travail extraordinairement minutieux. Le fruit de l’étonnante collaboration entre deux hommes sur deux continents : Steve Normandin et László Pusztai.

Étonnante ? Pas qu’un peu. Mesurez. Le premier : vétéran musicien québécois, accompagnateur virtuose, programmateur du Carrefour mondial de l’accordéon (du 1er au 3 septembre, à Montmagny). Le second : étudiant hongrois se destinant à la comptabilité. Leur rencontre virtuelle a lieu sur les réseaux des collectionneurs, autour de 2016. Chacun reconnaît chez l’autre une passion pas ordinaire pour l’oeuvre de Piaf. Au-delà de la biographie déclinée mille fois autour des tragédies, accoutumances et maladies. Eux, leur Piaf, ce sont les chansons, la voix, les disques, les versions différentes, les détails des spectacles, les performances radiophoniques, les passages à la télévision. Ils sont affamés d’informations, fouillent inlassablement, creusent, déduisent, vérifient, recoupent, trouvent. Et exultent.

Des preuves, des preuves

Arrive la pandémie. Ils ont du temps. Leur projet va naître d’un besoin. Il manque un outil. Un guide fiable du patrimoine Piaf. Les questions qu’ils posent dans l’avant-propos du livre correspondent aux obstacles, impasses et nids-de-poule rencontrés sur leur chemin non balisé. « Comment écouter telle ou telle prise, sur quel disque ou dans quel coffret ? Quels sont les documents audiovisuels encore disponibles qui nous permettent de voir et d’écouter Édith Piaf dans toute sa splendeur ? »

C’est ce qu’on obtient ici. Le catalogue le plus complet et le plus précis que l’on puisse souhaiter. Mais le catalogue devient livre, passionnant comme ses auteurs sont passionnés, dans ses chapitres thématiques. « Édith Piaf sings in English », par exemple : tout ce qu’on a pu savoir sur les séances d’enregistrement en anglais dans le texte s’y trouve, avec sources et détails. Steve Normandin commente leur approche : « László est très méthodique, c’est son côté comptable, et moi je suis un peu maniaque de la note juste, alors nous avons appliqué un principe simple : tout mettre en doute à défaut d’avoir la preuve. »

Enquête de détective

Ce que Normandin appelle « la cuisine de la création » est le racoin mal éclairé de la bibliographie Piaf, pourtant abondante. « C’est comme avancer dans un tunnel ferroviaire avec une chandelle… » Le chapitre sur les spectacles de Piaf parus sur disque est, là-dessus, particulièrement éclairant. « Quand on a documenté les albums des Olympia de Piaf, on a compris qu’ils sont tous tronqués. Faute de place, parce que c’était en format 25 centimètres. Un spectacle de Piaf, c’était entre 12 et 14 chansons. Mais le plus long de ces disques n’en contient que dix. Ensuite, sur les microsillons de 30 cm, parce que Piaf voulait faire des chansons plus longues, et laisser de la place aux hourras témoignant de son triomphe, on a eu des 33 tours à huit, neuf chansons ! Des titres ont donc été sacrifiés et doivent dormir encore dans les archives… »

Enquête de détective, comprend-on. « On sait maintenant avec certitude ce que Piaf chante à l’Olympia, la dernière fois, en 1962. Comment on le sait ? Parce que sur une photo d’après le spectacle, où l’on voit tout le monde avec un verre de champagne, on aperçoit un grand carton sans doute destiné aux musiciens, avec la liste des chansons. Donc, sur le disque, on constate qu’Emporte-moi n’est pas là. C’est ce genre de détail qui, pour nous, parle de manière plus juste et complète des choix de Piaf. »

Comprendre Piaf sillon par sillon

Mythes déboutés, ajouts inattendus, tout l’ouvrage vise la justesse et la clarté. « Ce n’est pas un truc d’initiés, précise Normandin. Ce sont des faits qui font mieux comprendre l’évolution du répertoire. Elle a des périodes, Piaf, c’est comme un peintre. Notre souhait, c’est que le lecteur ne soit jamais perdu dans ces détails, qu’il comprenne. Piaf ne faisait rien au hasard, tout avait un sens, suivait une intention. C’est ce que nous cherchons à mettre en lumière. »

Chacun des auteurs s’est réservé un grand chapitre… national. Pusztai montre éloquemment l’importance d’Édith Piaf en Europe de l’Est. Où elle n’est jamais allée. D’où l’importance des disques, des voyages que des fans hardis entreprenaient de l’autre bord du rideau de fer pour l’applaudir en personne. « László, son intérêt premier, c’est de la voir chanter : sa recherche des passages à la télévision, de New York à Rio, est vraiment exhaustive. C’est aussi lui qui a établi la liste des sorties de disques à l’international. Car il faut bien le dire : Piaf est mondiale ! »

Piaf et le Québec… avant le Québec !

Normandin, lui, narre par le menu les visites de Piaf au Québec, multipliant les témoignages et les échos de la presse canadienne-française. Des journalistes la suivent, des artistes traverseront même l’Atlantique pour la voir avant tout le monde. « Notamment Léo-Pol Morin, musicien québécois de Cap-Saint-Ignace, de formation classique, qui décrit la “môme Piaf” comme la “prochaine génération de la nouvelle chanson” dans un article du journal Le Canada, dès 1937 ! Jean-Louis Roux, lui, jeune étudiant à Paris, va voir Piaf à l’ABC avec les Compagnons de la chanson et le duo Pierre Roche-Charles Aznavour en première partie, puis en fait une chronique pour Radiomonde en 1946. C’est pas banal ! »

La consultation des scénarios à la BNF permet de comprendre la détestation du cinéma qu’éprouvait Piaf, les descriptions des séances d’enregistrement révèlent l’interprète jamais satisfaite qui veut toujours tout refaire. « Plus on signale les différences entre les versions, plus on la sent en plein travail. Elle a vécu beaucoup, Édith Piaf, mais l’âme est dans l’oeuvre. C’est ce qu’elle voulait laisser d’elle. Jusqu’à la fin. » Ainsi nos compères à distance (qui se sont rencontrés une seule fois en trois ans de travail, une « semaine follement intense à la BNF ») ont-ils pu établir que la dernière chanson enregistrée en studio par Piaf n’était pas Le rendez-vous, comme toutes les listes l’indiquent, mais bien Monsieur Incognito. « Toute une histoire ! » s’exclame Normandin. C’est dans le livre.