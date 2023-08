Hatis Noit, une voix unique

En décembre prochain aura lieu à Tokyo la 8e édition du volet japonais du festival de musique électronique Mutek. Depuis son origine, l’initiative a contribué à nourrir et à raffermir les échanges entre les acteurs des scènes électroniques expérimentales d’ici et du Japon. D’ailleurs, l’affiche de cette 24e édition montréalaise, en cours jusqu’à dimanche, témoigne de la force des liens qui se sont créés entre les deux communautés au fil des ans. De nombreux créateurs nippons ont été invités chez nous et, parmi eux, la compositrice et chanteuse Hatis Noit. Celle-ci offrira possiblement la plus singulière performance du festival samedi soir, au théâtre Maisonneuve, en cela que le seul matériau sonore qu’elle utilisera sera sa propre voix.

Si nous vivions dans l’univers des superhéros, l’histoire que nous raconte Hatis Noit serait ce que l’on appelle son « origin story » — le récit de la création de son personnage. Depuis Londres, où elle réside depuis six ans, elle nous raconte : « J’avais 16 ans. Ma mère est enseignante, et elle avait accepté d’aller donner des cours de japonais au Népal, alors je l’ai accompagnée. Pendant quelques jours, nous étions allées visiter le village de Lumbinî, lieu de naissance de Bouddha, selon la tradition. Nous logions dans un tout petit temple administré par des moniales. Au petit matin, j’ai entendu quelqu’un chanter… »

Attirée par le son de la voix, Hatis est sortie de son lit pour en trouver la source, le chant la guidant jusque dans une petite pièce du monastère, « comme une petite chapelle ». « Et une femme seule s’y trouvait. Tu sais, le chant bouddhiste est très différent des chants spirituels japonais, qui sont plus cadencés, plus rythmés, alors que le sien était très mélodique. C’était si beau, si franc, si fort, elle toute seule, sans chorale… J’ai alors eu cette révélation : la voix humaine est un instrument vraiment spécial. J’ai instantanément eu envie d’utiliser ma voix de cette manière. De trouver ma propre voix. »

Bien que j’apprécie beaucoup la tradition musicale japonaise, je me rappelle que mon professeur comprenait mal ma démarche ; il ne voyait pas pourquoi je tenais à mélanger ces différentes traditions.

Originaire de l’île d’Hokkaidō, Hatis Noit a grandi à Osaka, puis a fait des études de philosophie à Tokyo. C’est en autodidacte qu’elle a appris la musique, hormis pour une classe donnée à l’université sur le hōgaku (la musique traditionnelle japonaise), « mais qui ne portait pas sur le chant, plutôt sur l’histoire, le type d’instrumentation, la danse aussi ». La musicienne crée une oeuvre dont le matériau principal est sa propre voix — travaillée en studio, mais surtout imprégnée de différentes traditions de l’art vocal : chants traditionnels népalais, japonais et bulgares, chant grégorien, chant opératique.

« Je suis aussi attirée par la musique en soi que par la dimension spirituelle de ces chants », reconnaît Hatis Noit, qui a composé une prière (Inori) dédiée à la mémoire des victimes du tsunami ayant frappé la région de Fukushima en 2011. « Bien que j’apprécie beaucoup la tradition musicale japonaise, je me rappelle que mon professeur comprenait mal ma démarche ; il ne voyait pas pourquoi je tenais à mélanger ces différentes traditions. […] J’avoue que ça m’a rendue anxieuse : tout ce que je fais, je le fais avec le plus grand respect pour les cultures musicales, c’est pour cela que je spécifie toujours l’origine de mes influences. »

À la suite de son premier minialbum, paru en 2018, la maison de disques anglaise Erased Tapes (Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Woodkid, Rival Consoles) a édité l’été dernier son premier album, intitulé Aura, une référence à un concept décrivant les fondements du geste artistique tel qu’articulé par le philosophe allemand Walter Benjamin (1892-1940). Les critiques furent élogieuses : à travers huit longues compositions originales enregistrées à Berlin juste avant la pandémie, Hatis Noit touche droit au coeur avec sa voix caméléon, ses airs mystérieux et mélodieux et le raffinement de ses orchestrations.

En concert, la Japonaise performe en solo, avec un équipement audio réduit à son strict minimum. « C’est essentiellement juste ma voix, et un appareil avec lequel je peux l’échantillonner en boucle, la BOSS RC-300 Loop Station, qui me permet aussi d’en modifier la forme et la sonorité avec quelques effets, mais je n’en utilise qu’un seul. »

La question s’impose alors : que faites-vous donc à Mutek, un festival consacré aux musiques électroniques, puisque votre instrument est acoustique et que votre oeuvre célèbre les timbres et les émotions infinies de la voix humaine ? « En effet, je dois dire que j’ai été étonnée d’être invitée à ce festival, d’autant que je ne travaille qu’avec un seul gadget ! Je dirais que la raison pour laquelle on m’a invitée, c’est que le festival n’est pas intéressé qu’aux technologies, mais aussi à la relation entre ces technologies et l’être humain. Ma manière de faire de la musique en utilisant les technologies n’est pas si différente [que celle des créateurs technos], dans la mesure où cette technologie est au fond un outil créatif. »

« Et en concert, si j’utilise si peu d’instruments électroniques, c’est pour essayer d’être concentrée sur l’instant présent et les lieux, pour créer le lien le plus tangible avec l’auditoire. »