Lauryn Hill, celle qui a bousculé le rap

C’était il y a 25 ans pile, le 25 août 1998. La sortie de l’un des plus grands albums issus du mouvement hip-hop, The Miseducation of Lauryn Hill. Le premier, et unique, album studio de la musicienne révélée au grand public deux ans plus tôt au sein des Fugees, qui atteignaient des sommets de popularité grâce à l’album The Score (1996) et à ses nombreux succès, dont Ready or Not et Fu-Gee-La, pistes sur lesquelles resplendit la voix de Hill. Retour sur « ce classique pas que du rap, mais de la musique en général », avec l’autrice, compositrice, chanteuse, rappeuse, cofondatrice de Muzion et témoin de l’époque Jenny Salgado, alias J. Kyll.

« Je me rappelle qu’à sa sortie, l’album avait provoqué un débat », dit Jenny Salgado en replongeant dans ses souvenirs de l’époque qui a aussi vu naître Muzion, le trio qu’elle forme avec Imposs et Dramatik. « À l’époque, bien sûr, l’album fut applaudi, et même par le grand public », en témoigne son succès commercial (700 000 exemplaires vendus au Canada, 10 millions aux États-Unis, plus de 20 millions dans le monde) autant que critique. Lors de la 41e remise des prix Grammy, Lauryn Hill fut la première femme à gagner dans la catégorie du meilleur nouvel artiste, et The Miseducation of Lauryn Hill (paru chez Columbia), le premier album rap à remporter le prix de l’album de l’année. Elle en remportera cinq au total.

« Mais dans le milieu, poursuit Jenny Salgado, plusieurs étaient choqués par sa manière de mêler rap et chant, sa façon d’extrapoler le rap. On se demandait : est-ce encore du rap puisque c’est aussi autre chose ? » The Miseducation of Lauryn Hill est, en vérité, la somme des expériences musicales de sa créatrice, versée dans les classiques du jazz, de la soul, du gospel et du R&B de ses parents, mais héritière de la culture hip-hop dans laquelle elle baignait dans sa ville d’East Orange, au New Jersey, non loin de New York, culture qu’elle cite dans le texte d’Every Ghetto, Every City.

Album engagé

Enregistré aux défunts studios Chung King à New York (l’un des plus importants studios de l’histoire du rap) et au Tuff Gong de Kingston, en Jamaïque, l’unique album de Hill amalgame le son hip-hop new-yorkais typique de l’époque avec la soul, le gospel et le reggae — les icônes jamaïcaines Dean Fraser (saxophoniste), Earl « Chinna » Smith (guitariste des Wailers), Errol Brown (ingénieur et réalisateur attitré chez Tuff Gong) et Julian Marley (fils de) collaborent à l’album, tout comme Carlos Santana, D’Angelo et Mary J. Blige. Elle rappe avec autorité, elle chante avec passion. En 2023, alors que tous les rappeurs essaient aussi de chanter (merci, autotune), se demander si cet album est rap ou non apparaît évidemment comme une question caduque.

Si la forme et l’interprétation des chansons sont irréprochables, l’importance de l’album repose sur ses nombreux messages. Ça commence par le titre, emprunté à l’essai The Mis-Education of the Negro (1933), de l’auteur, historien et journaliste afro-américain Carter G. Woodson. Cette « miseducation » qu’évoque la musicienne n’est pas une mauvaise éducation, mais plutôt une éducation complémentaire donnée par la rue, le quartier, la sagesse populaire.

En surface, on reconnaîtra dans les textes de l’album les réflexions de Lauryn Hill sur son expérience avec les Fugees et l’immense succès du trio ; en profondeur, The Miseducation of Lauryn Hill est un album engagé qui remet en question l’industrie de la musique (sur Superstar), la place des femmes dans celle-ci et, plus largement encore, l’importance de demeurer ferme et indépendante dans un monde d’hommes. Et pour la grande histoire, rappelons qu’au moment d’écrire et d’enregistrer ce fameux album, Lauryn Hill n’avait que 22 ans et était enceinte de son premier fils, né en août 1997 et à qui est dédiée la poignante ballade soul To Zion.

S’imposer avec sa féminité

« Lauryn Hill avait pris sa place au sein des Fugees — je me permets même de dire qu’elle était la meilleure MC du trio », affirme Jenny Salgado, pour qui l’Américaine était un modèle. « Au-delà de la dimension musicale, elle était pour moi le symbole de ce que c’est, être une femme dans un groupe masculin, lequel participait à une culture très masculine. Elle incarnait sa féminité comme personne d’autre avant elle dans le mouvement, et ça m’a marquée. Consciemment ou inconsciemment, ça m’a donné le droit de le faire aussi. »

« Avant elle, poursuit Salgado, il y a eu Queen Latifah, Salt-N-Pepa, Rah Digga, des femmes qui ont fait leur marque dans une scène qui, à ce moment-là, devenait de plus en plus le reflet de la réalité de la rue, avec des artistes comme Ice Cube, Nas, le Wu-Tang, etc. Ce que je constatais alors, c’est que les filles s’appropriaient beaucoup des codes masculins du hip-hop. Avec Lauryn Hill, c’était la première fois que je voyais une artiste s’imposer avec sa propre féminité, laquelle n’était pas une réponse à la masculinité dans le rap : même quand elle montait sur scène avec des pantalons baggies, elle dégageait une telle féminité, qui, j’imagine, allait de pair avec son incarnation artistique. Elle n’était pas le produit d’une culture hip-hop, elle était elle-même et sa féminité était authentique. Je n’avais jamais vu une femme être ainsi dans la culture hip-hop. »

L’album de 14 chansons (plus 2 cachées) et 77 minutes qui a produit plusieurs immortelles (Ex-Factor, Everything is Everything, Doo Wop (That Thing)) s’ouvre, passée la brève introduction, sur Lost Ones, bombe 100 % rap sur laquelle l’artiste démontre hors de tout doute son immense talent de MC. Or, alors que l’on souligne le 50e anniversaire du hip-hop et que pleuvent les textes thématiques, tout le monde semble avoir oublié, dans leurs palmarès des meilleurs rappeurs, que Lauryn Hill mérite sa place au podium, pas très loin des collègues new-yorkais Jay-Z, Nas ou The Notorious B.I.G.

« J’ai fait le même constat, et ça m’a froissée, indique J. Kyll. Pourquoi cette omission ? Grande question. J’ai l’impression que c’est révélateur de bien des choses qui demeurent en suspens dans notre société. Bien des choses [concernant la place et les droits des femmes] ont été réglées, sinon ajustées, mais encore de manière bien symbolique. On ne le niera pas, dans l’imaginaire des gens, en songeant aux grands MC, on pense d’abord aux hommes. La présence féminine est encore au second plan, rarement met-on en avant la contribution des femmes dans la construction de cette scène. »

Ms. Lauryn Hill partira en tournée nord-américaine le 8 septembre prochain pour célébrer le 25e anniversaire de son album ; aucune escale mont­réalaise n’est encore à l’agenda.