Le grand jeu de piste de Flavien Berger

Flavien Berger s’amuse des redites de la vie. Lors de son premier passage à Montréal, en juin 2019, à l’invitation des Francos, il terminait Radio contre-temps, un album en quelque sorte « face B » de Contre-temps, comme il a l’habitude d’en faire à la suite de la parution de ses disques. « En fait, là, je suis en train de préparer un disque que je vais bientôt sortir, un an après Dans cent ans. Ça va s’appeler Contrebande 02 », lance-t-il avec enthousiasme à l’autre bout du fil.

L’auteur-compositeur-interprète français, qui se produira pour une deuxième fois au Québec dans quelques jours, évoque une phase créative cyclique et confie se trouver dans un bel état d’esprit. « C’est tout le temps des phases hyperagréables, où je me permets des trucs beaucoup plus légers que pour mes albums studio. Je fais de la musique avec toujours autant d’énergie et autant d’amour, mais dans un laps de temps assez ramassé, plus court et contraint, qui me force à lâcher plus de choses », fait-il remarquer.

De son passage montréalais au Club Soda il y a quatre ans, Flavien Berger garde un précieux souvenir. « Il y a un truc qui me rattache vachement à cette journée : une mélodie que j’avais en tête et que j’ai enregistrée pendant les balances », dit-il. Aujourd’hui, celle-ci devient une chanson qui va sans doute être sur Contrebande 02. « Chaque fois que je travaille sur le morceau, je pense à ce moment-là », précise le musicien, qui est en outre revenu au Québec pour aider son amie Pomme à la coréalisation de Consolation.

Rembobinez, s’il vous plaît !

Quant à l’album Dans cent ans plus particulièrement, il clôt l’exercice pop auquel s’est adonné Flavien Berger dans la dernière décennie. « J’ai un peu fermé la parenthèse, on va dire, ou posé un geste sur toute cette période-là. Et j’ai kiffé de faire ça », explique-t-il, tandis que l’on trouve dans sa discographie autant des formats populaires qui passent à la radio que des titres — souvent éponymes, comme Dans cent ans, Contre-temps et Léviathan, tous longs d’une quinzaine de minutes ondoyantes — « qui traversent beaucoup de paysages musicaux, qui voyagent même dans différents styles et genres ».

De disque en disque, j’aime me laisser une forme de porte d’entrée vers la suite, plein de petits jeux de piste.

Les thèmes d’exploration, justement, nous les retrouvons en ricochet dans l’oeuvre de Flavien Berger. «est un disque qui sonde la musique de manière méta dans un territoire sous-marin, un grand monstre. Il se termine en parlant de voyage dans le temps et le disque d’après, c’est, qui explore la musique au travers de sa substance qui est le temps », observe l’auteur-compositeur-interprète. Alors ques’achève avec l’évocation du diable dansest, par incidence, imprégné de notions occultes. « J’avais envie d’approfondir les zones sombres en mode cimetières et vampires, tu vois ? » dit-il. Et de poursuivre : « De disque en disque, j’aime me laisser une forme de porte d’entrée vers la suite, plein de petits jeux de piste. »

S’il n’est ni nostalgique ni inquiet du temps qui passe, Flavien Berger a toutefois longtemps été habité, voire tourmenté, par cette volonté de laisser une trace indélébile, que son passage sur Terre reste gravé. « Je pense que c’est ce que j’ai tenté de conclure avec ce troisième album studio. Peut-être que je suis maintenant apaisé vis-à-vis de ça, de mon rapport au temps », indique-t-il. Sur des pistes comme D’ici là, Feux follets ou Soleilles, l’artiste aborde ainsi sa future absence. « Dans cent ans, c’est quand même un disque dans lequel j’essaie de m’adresser à ma propre mort, à ma propre disparition, de l’apprivoiser », raconte-t-il.

Se prendre au jeu

En fin de compte, la musique de Flavien Berger ne serait-elle pas son plus grand terrain de jeu, d’expérimentation ? « Absolument ! Je la prends très au sérieux, mais moi, j’essaie de ne pas trop me prendre au sérieux. Enfin, de ne pas trop être dans le drame, répond-il du tac au tac. On m’a dit il n’y a pas longtemps que je jouais de la musique, mais aussi avec la musique », ajoute le Français, qui soutient que son approche est bel et bien ludique. « J’ai appris la musique en jouant sur un jeu vidéo et je suis toujours un peu là-dedans, car ça m’amuse », renchérit-il. Créer des règles du jeu et réinventer, réinterpréter les jeux est, plus que jamais, sa lubie. « Ça peut être un jeu de rôle, un jeu de quilles, tout ce que tu veux. » L’imagination du poète sur les machines électroniques est sans limite.

Depuis peu, la rencontre avec le public se fait par ailleurs l’extension de la fête que constituent ses instants de composition. « Les deux Olympia parisiens de mars dernier, c’était un peu la première fois que je prenais vachement du plaisir en live », se rappelle-t-il. Détrompez-vous, il ne faut pas croire que Flavien Berger détestait jusqu’ici donner des spectacles ou qu’il était en souffrance. « C’est pas ça, j’ai toujours aimé faire des lives, c’est un terrain de jeu chaque fois, mais ce moment-là qui m’appartient et où on kiffe ensemble, je crois que je ne l’avais jamais vraiment vécu, parce que j’avais tellement peur de me planter que j’étais rendu à un niveau de stress très élevé. » Puis, vint le déclic. « J’ai compris que, en fait, les gens présents étaient contents d’être là et qu’il fallait que je célèbre ça », confie-t-il.

Pour ses trois concerts prévus à Montréal, à Québec et au FME, Flavien Berger promet ainsi surprises, réconfort et, surtout, une euphorie contagieuse.

Flavien Berger en spectacle au Québec À Montréal, au Studio TD, le 29 août .

À Québec, à L'Anti, le 30 août.

À Rouyn-Noranda, dans le cadre du FME, le 1er septembre, pour une programmation double avec Elisapie.