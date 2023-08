Un demi-siècle d’enregistrements pour Robert von Bahr

L’étiquette suédoise BIS fête ce mois-ci ses 50 ans d’existence, ce qui en fait l’une des sociétés doyennes parmi ce que l’on appelle, dans l’édition phonographique classique, les « indépendants ». Robert von Bahr est ainsi, avec notamment Klaus Heymann de Naxos, l’un des derniers titans de cette industrie.

Quelle joie de voir BIS s’être rendue aussi loin, intacte et droite dans ses bottes. Qui, dans l’industrie, a croisé Robert von Bahr ne peut oublier le personnage. Il est de ceux qui soulèvent des montagnes ou vendraient des réfrigérateurs à des habitants de l’Arctique.

Dans les couloirs du Marché international du disque et de l’édition musicale (MIDEM), à Cannes, Robert von Bahr, dans les années 1990, se baladait toujours avec quelque chose à faire écouter. Une année, ce fut un pianiste un peu inconscient mais génial (Evgueni Sudbin). Par la suite, il enregistrera Dvořák en Malaisie et Prokofiev en Norvège. Mais un jour, au milieu des années 1990, il vint raconter ceci à la presse et à ses distributeurs : « Je vais faire une intégrale des cantates de Bach au Japon. » Nous nous souvenons comme si c’était hier de notre échange avec nos collègues allemands et américains : « Robert est de plus en plus fou : ce coup-ci, il va y laisser sa chemise ! »

Audace

Le Japonais dont il était question était Masaaki Suzuki. Il est devenu, 30 ans plus tard, « Monsieur Bach », vénéré et invité partout dans le monde. « Sans le Bach Collegium du Japon et Suzuki, nous ne serions pas dans une aussi bonne situation aujourd’hui », nous dit Robert von Bahr, joint à sa résidence il y a quelques jours.

Le directeur et fondateur de BIS se souvient aussi des débuts de cette aventure marquante : « Tout le monde m’a traité de fou et a tenté de me dissuader, mais je suis allé au Japon et là, quand j’ai vu ce que le Bach Collegium Japan faisait avec la musique de Bach, la nationalité n’avait plus d’importance. J’ai vu un chef qui, au début des répétitions, traduisait tous les textes non pas seulement pour ses chanteurs, mais aussi pour ses instrumentistes, afin qu’ils puissent incarner en sons les sentiments exprimés par le texte. C’était unique. »

Mais une fois l’album enregistré, ce n’était pas gagné. « Cela m’a pris deux tours du monde de trois semaines en deux ans pour convaincre distributeurs, magasins, journalistes. Immanquablement on me disait : “Les Japonais, ça copie des appareils photo.” Je répondais : “Asseyez-vous et écoutez !” Après cela, les choses ont évolué très vite. »

Parmi les grands projets qui ont compté dans la vie d’éditeur de Robert von Bahr, il y a l’intégrale de la moindre note produite par Sibelius. « Cela tient à mon histoire familiale : quatre générations de connexions avec Sibelius. Mon arrière-grand-père a été le premier éditeur de Sibelius. Violoniste, il a joué les quatuors et participé à de nombreuses créations. Son propre père avait fourni les violons à Sibelius, alors enfant. Mon grand-père était violoncelle solo au Philharmonique d’Helsinki, qui s’appelait à l’époque Orchestre de la cité d’Helsinki. Lui aussi a joué des créations. Et sa fille, ma mère, en tant que première danseuse à l’Opéra de Finlande, a dansé sur la musique de Sibelius en sa présence à de nombreuses reprises. Et me voilà, moi, à tout enregistrer de lui. »

Parmi ses grands projets ou grands souvenirs, Robert von Bahr aurait pu être tenté de parler de son épouse, Sharon Bezaly, « la meilleure flûtiste au monde, qui le prouve à chaque enregistrement », mais il a choisi autre chose. « Un jour, je reçois une bande d’un compositeur américain inconnu nommé Garrett Fischer. Il demandait si nous voulions publier sa bande. J’ai dit : “Oui, mais pas cet enregistrement. Si vous pouvez venir en Suède avec deux de vos collègues, moi, je trouve les autres à Stockholm et on refait tout. »

Le marché est resté avec une constante : vendre la musique d’une certaine façon. Ce ne sont que les formats qui changent.

Évidemment, Fischer est venu. Robert von Bahr a ouvert sa maison aux musiciens un été. « Tout le monde s’est rassemblé et a répété pendant une semaine, on a enregistré et c’était fabuleux. J’aime tellement cette musique, The Passion of St. Thomas More. Ç’a paru sur BIS CD-1158 en 2001. Je ne vous raconte pas cela parce que je veux en vendre. Je ne suis pas rentré dans mes frais et je m’en moque, mais c’est un exemple de ce que nous devrions faire et de ce que nous faisons : une musique fascinante, magnifiquement jouée et enregistrée. » L’exemple, totalement inconnu et oublié, est en fait frappant, car c’est vraiment le genre de chose que l’on trouvera uniquement chez BIS.

Vendre la musique

Avec 50 ans de métier, Robert von Bahr est évidemment un témoin privilégié des changements du marché et du modèle économique. « Le marché est resté avec une constante : vendre la musique d’une certaine façon. Ce ne sont que les formats qui changent », résume-t-il.

« En 1973, c’était le microsillon. Comme aujourd’hui, nous tentions d’avoir la meilleure qualité, et c’est pour cela que je faisais fabriquer les disques chez Teldec, en Allemagne, la meilleure usine de pressage au monde. Mais, malgré cela, réaliser des microsillons prenait un temps fou. Je recevais trois test pressings et annotais sur la partition les clics, pops et autres bruits. Si ceux-ci étaient identiques aux mêmes endroits sur les trois disques, c’est que la matrice avait un problème. J’avais presque toujours quelque chose à redire. Alors, ils recommençaient, ce qui ne voulait pas dire qu’ils n’induisaient pas un problème ailleurs. En théorie, cela pouvait durer à l’infini. Il y a eu des projets avec dix allers-retours et je peux vous dire que vous n’avez pas envie d’entendre une sonate de Brahms dix fois ainsi. »

Le CD, en 1983, a donc été une bénédiction, puisque le « master » était aussi ce qui se retrouvait sur le disque. « Le problème est que, dans l’industrie, bon nombre des premiers CD sonnaient mal. On faisait traditionnellement des ajustements et égalisations pour normaliser l’espacement des sillons, par exemple pour enlever un peu de basses. Les gens ont continué à faire ainsi, alors qu’il n’y avait plus ce besoin en numérique, et c’est pour cela que bien des CD parmi les premiers avaient ce son dur et agressif. Nous ne sommes heureusement pas tombés dans ce panneau. » BIS fut, selon son fondateur, le premier éditeur à abandonner complètement le microsillon pour le CD.

Le chapitre suivant s’est ouvert sur le SACD (Super Audio CD), au tournant de l’an 2000. Robert von Bahr est de ceux qui pensent que l’oreille humaine ne décèle pas la différence entre 16 bits-44,1 kHz et 24 bits 96 kHz de manière statistiquement convaincante (« je l’ai testé sur des critiques, des producteurs, des ingénieurs, en double aveugle », assure-t-il). Mais il ajoute immédiatement : « Il en va très différemment pour la dimension multicanal offerte par le SACD. En stéréo, c’est comme si on vous racontait quelque chose, alors qu’en multicanal, vous y participez. Pour moi, c’est une différence énorme. Aussi avons-nous été parmi les premiers à embarquer dans le SACD et nous serons probablement les derniers à mourir avec ce format. »

Pour les artistes

Robert von Bahr assume le coût supplémentaire du pressage. « Le SACD coûte le double. Il n’y a plus qu’une usine au monde : Sony. Ils disent qu’ils perdent de l’argent. Si nous continuons, c’est parce que BIS est centré sur l’artiste. Nous croyons en nos artistes et en la musique que nous enregistrons. Si les artistes ont répété pendant des années, faire des compromis sur le résultat ne serait pas moralement correct. Nos artistes payés avec des droits d’auteur ne peuvent pas vivre de ça. Ils utilisent donc les enregistrements pour leur promotion. En conséquence, nous devons les honorer le mieux possible. »

Robert von Bahr considère que la vente de produits physiques en ligne a bien compensé la fermeture des magasins. « Ça a baissé, mais ce n’est pas un effondrement. Peut-être à cause du SACD, justement, car des gens recherchent cette qualité et technologie. » Pour contrebalancer la baisse, il y a eu une courte ère du téléchargement. « C’était bien pour l’environnement, car nous n’avions pas à expédier des produits, mais maintenant que le streaming s’impose, le téléchargement va vers une mort lente. »

Les revenus de BIS proviennent pour 50 % des ventes de produits physiques et pour 50 % du téléchargement et du streaming. La première moitié est en baisse, la seconde augmente, mais lentement. « Le streaming n’est pas une catastrophe économique pour nous. Je ne produis pas des enregistrements destinés à être écoutés sous la douche et il y a heureusement de bonnes plateformes d’écoute à la demande. Ceci posé, disons que lancer aujourd’hui l’aventure BIS ne serait pas viable. » En pratique, BIS est sauvé par la quantité de disques de son catalogue. « Assurément, avoir 2600 albums, c’est une clé. Comme vous le dites, ils paient des cacahuètes. Mais un milliard de cacahuètes, ça fait un gros tas de cacahuètes ! »

Robert von Bahr a-t-il prévu l’après-Robert von Bahr ? « J’ai la meilleure vie du monde : je ne vais pas mourir ! Trêve de plaisanterie, bien sûr qu’on y pense : je vais avoir 80 ans dans quelques jours. Ce qui est important quand l’inéluctable arrivera, c’est que BIS aille dans le giron d’une compagnie qui traite la musique avec respect, qui ne fera pas disparaître le catalogue, qui soutiendra les artistes et la musique. Il y en a… tout comme il y en a aussi qui ne sont vraiment pas comme ça ! »

Cinq BIS incontournables Bach, Motets. Bach-Collegium Japan, Suzuki. Bis-1841. Beethoven, Sonates pour violon et piano nos 5-7. Zimmermann-Helmchen. Bis-2527. Scarlatti, 18 sonates. Evgueni Sudbin. Bis-2138. Sibelius, Kullervo. Orchestre du Minnesota, Osmo Vänskä. Bis-2236. Vasks, Distant Light, Quatuor avec piano. Vadim Gluzman, etc. Bis-2352