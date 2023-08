Pour son premier EP, Täbï Yösha a l’ambition de la franchise. True Colors est ainsi un bel ensemble de cinq titres aux paroles à la fois tranchantes et douces-amères, dans lesquels l’artiste québécoise refuse les compromis amoureux et explore dans un élan libérateur les désillusions des relations. L’effet provoqué chez l’auditeur : une envie folle de fredonner avec l’ancienne membre de The Souldiers les refrains à saveur R&B, pop et soul. « You wanted quantity / I wanted quality / I don’t know how you do / But now I’m stuck on you » Pause se révèle notamment comme la pièce maîtresse du disque, tant pour son récit faussement candide que pour les sonorités du beatmaker Suiker — qui collabore par ailleurs à toutes les chansons de True Colors — et le flow accrocheur de Täbï Yösha. Le morceau qui suit, Around You, est tout aussi remarquable ; parfait pour un instant de délivrance, d’apaisement. Et puis le reste n’est qu’un sachet de bonbons qui se savoure sans faim, simplement pour un plaisir tout sauf coupable.

True Colors ★★★★ Täbï Yösha, Bonsound