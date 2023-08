«Festin Royal», Alexis Kossenko

Dans cette nouvelle publication du Château de Versailles, Alexis Kossenko, qui avait révélé Achanthe et Céphise, puis la version originale de Zoroastre de Rameau, dirige Les Ambassadeurs – La Grande Écurie, réunion des Ambassadeurs, qu’il a fondés, avec La Grande Écurie et La Chambre du Roy, l’ancien orchestre de Jean-Claude Malgoire. Le projet vise la reconstitution du cadre musical du dîner d’apparat organisé pour les noces du 1troisième petit-fils de Louis XV, le futur Charles X. On connaît les musiques de Michel-Richard de Lalande pour les soupers de Louis XIV. Ici, le maître d’oeuvre est François Francoeur, et son idée est  d’articuler en quatre suites des pièces orchestrales d’opéras phares de l’époque, de sa main, mais aussi de Rameau, de Davergne, de Royer, de Mondonville et d’autres. Une partition de l’événement a survécu, permettant une reconstitution dont le premier des fastes est l’effectif orchestral de près de 80 instrumentistes. Parution passionnante pour qui connaît les soupers de Louis XIV et veut savoir comment sonnait la musique équivalente 70 ans plus tard.

Festin royal ★★★★ 1/2 Alexis Kossenko, Versailles, 2 CD, CVS 101