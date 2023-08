«Haunted Mountain», Buck Meek

Il y a méprise dans le titre : parlons plutôt de plusieurs montagnes mystérieuses où le Texan Buck Meek, membre émérite de Big Thief, a trouvé l’inspiration des chansons de son troisième album. Même si, pour son projet solo, il a assemblé son propre orchestre indépendant de Big Thief (Adam Brisbin à la guitare, Austin Vaughn à la batterie, Mat Davidson au pedal steel, Ken Woodward à la basse), les deux formations partagent le même esprit musical entre musiques de racines américaines et rock exploratoire, une vaste plaine sise quelque part entre l’oeuvre de The Band (reposez en paix, Robbie Robertson) et celle du Velvet Underground. Cet assemblage de chansons d’amour souligne l’aspect impressionniste de la plume du musicien, pour marquer la nuance avec les récits, personnels ou non, associés à la musique country. Son interprétation, sa voix douce et incertaine, tout en retenue même dans les morceaux plus électriques et rock (Cyclades, Undae Dunes), offre un intéressant contraste avec la richesse des orchestrations.

Haunted Mountain ★★★ 1/2 Folk Buck Meek, 4AD