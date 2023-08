«You’re the One», Rhiannon Giddens

Insaisissable ? Non. Illimitée. De monde de musique en monde de musique (l’opéra, le folk des Appalaches, les racines celtiques, le blues, le country), Rhiannon Giddens est capable de tout et explore ce qui lui chante(de sa merveilleuse voix). Voici arrivé le moment de proposer ses propres chansons, dont on espérait presque l’impossible : l’originalité. You’re the One est le titre de l’album : You’re the Many conviendrait mieux. Si elle exprime des sentiments tous personnels, cela se parcourt à la façon d’un tour d’horizon : Too Little, Too Late, Too Bad est southern soul (pensez Aretha 1968), Yet to Be (avec Jason Isabel) est carrément country-blues acoustique, Wrong Kind of Right pourrait être une ballade à la Gladys Knight des années 1970, Another Wasted Life tâte une pop à l’européenne (avec une signature à la… James Bond), You Louisiana Man baigne dans le zydeco jazzy, et ainsi de suite. Tout est excellent, pardi ! Mais tout est juxtaposé, échantillonné :on reste douze fois sur sa faim. Il aurait fallu douze albums.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

You’re the One ★★★ 1/2 Americana Rhiannon Giddens, Nonesuch