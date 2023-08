Le début de carrière d’Émile Bourgault, tel une météorite

Émile Bourgault a peut-être 19 ans, mais à l’écouter parler, on lui en donnerait au moins dix de plus. Au bout du fil, son ton est calme, il exprime ses idées de façon mesurée. Et pourtant, sa vie vient de changer : dimanche soir, il a été couronné grand gagnant du volet adulte du Festival international de la chanson de Granby, nommé le Grand Concours Hydro-Québec.

C’est son extrême humilité qui surprend. On pourrait s’imaginer qu’il a sauté de joie en entendant son nom résonner au Palace de Granby, la veille, dans ce qui constitue la plus grande victoire de sa carrière. « Mais j’avais un petit peu le coeur brisé, parce que les autres finalistes, ce sont vraiment des amis et des artistes exceptionnels », mentionne-t-il pourtant. « Mais aujourd’hui, je me sens très bien, je suis en paix avec le fait d’avoir gagné. » Même si, de son propre aveu, il avait hâte de « faire des câlins » à ses amis une fois le spectacle terminé.

Émile Bourgault n'en est pas à sa première victoire dans un concours musical d’envergure : l’automne dernier, il a remporté le concours Ma première Place des Arts. Et au printemps 2022, il s’était rendu jusqu’en finale des prestigieuses Francouvertes. Une expérience qui s’est avérée un défi. « Je manquais vraiment beaucoup d’expérience, se souvient-il. Je ne connaissais personne dans le milieu. […] J’avais cet écart-là avec les autres participants, dans l’expérience, mais aussi dans le fait de me connaître moi-même. »

À Granby, il a constaté que les choses avaient bien changé et qu’il était en possession de ses moyens. Un « sweet spot ». « Dans ma progression humaine et artistique, j’étais prêt à performer, à échanger avec les autres », explique-t-il.

À grand prix, grande responsabilité

À un si jeune âge, difficile d’entrevoir un avenir qui ne soit pas étincelant pour celui qui cumule déjà des dizaines de milliers d’écoutes sur Spotify. Une pression qu’Émile Bourgault ne prend pas à la légère. « Tous les prix que j’ai reçus, je les prends comme une responsabilité », lance-t-il.

Il est vrai que ceux qu’il a reçus dimanche soir sont de nature à faire rêver n’importe quel artiste de la relève : un chèque de 25 000 $ pour le développement de sa carrière, ainsi que de nombreuses bourses d’une valeur de plusieurs milliers de dollars en accompagnement professionnel.

Il compte en faire bon usage. « Je suis un passionné, je suis un peu fou, clame-t-il. J’ai une envie de travail, d’acharnement, de faire tout ce qu’on me propose de faire. Et j’ai tellement de plaisir à le faire ! » L’atteinte d’un équilibre dans la création musicale constitue pour lui une clé du succès : il mise sur « un certain chaos improvisé » pour transformer ses idées en chanson, mais aussi sur « une organisation et du sérieux » pour les mettre au monde. « On ne peut pas monter un album en étant dans les nuages ! »

Émile Bourgault a plusieurs projets pour l’automne à venir : son premier album, qui devrait paraître en 2024, en est à l’étape de la postproduction et du mixage, et il collabore au premier album de l’un de ses amis. Quelques spectacles en duo avec son ami, le guitariste Thomas Saulnier, sont aussi à prévoir. Et il a des projets d’écriture. « Je suis toujours un peu dans la création ! »

Et comment le définirait-il, son art à lui ? « Je dirais que la musique, c’est d’abord l’intention de faire sortir le méchant », répond-il d’une voix mesurée. « Et après, c’est le désir de bien faire les choses. »

Une réponse qui n’est pas sans évoquer la lucidité sardonique de son morceau Pauvre et malheureux : « C’est vrai que je me prends pas pour de la marde de vouloir faire du cash sul dos de mes problèmes. »