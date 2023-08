Bob Dylan attendu à Montréal en octobre

Bob Dylan a annoncé de nouvelles dates de tournée en Amérique du Nord, qui comprendront des arrêts à Montréal et à Toronto cet automne.

L’auteur-compositeur-interprète américain de 82 ans a programmé un spectacle à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal le 29 octobre. Tout juste avant, il se produira les 26 et 27 octobre au Massey Hall de Toronto.

Les billets pour le grand public seront mis en vente vendredi sur Ticketmaster.

Ce seront les premières représentations de Dylan au Canada depuis l’été 2017, quand il a fait plusieurs arrêts de tournée à travers le pays, de Kingston, en Ontario, à Vancouver.

La tournée mondiale actuelle de Dylan, lancée après la sortie de son album « Rough and Rowdy Ways », a débuté aux États-Unis en 2021 et l’a emmené en Europe et en Asie.

La tournée se poursuivra jusqu’en 2024 et le site web de Dylan indique que d’autres dates seront bientôt annoncées.