La musique à bras ouverts

Tout comme les festivals, la Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a retrouvé ses couleurs et, quasiment, son succès prépandémiques en fin de semaine à la Place des Arts, mais avec le « plus » Rafael Payare, celui du partage et de l’accueil d’autres ensembles d’ici.

« La musique est pour tout le monde, par tout le monde », disait Rafel Payare dans Le Devoir du 12 août. Quelques jours plus tard, le Metropolitan Opera mettait en exergue la citation de Yannick Nézet-Séguin à l’émission 60 Minutes, de CBS : « J’aimerais qu’à la fin de mon séjour sur Terre, personne ne dise plus jamais : “Oh, la musique classique n’est pas pour moi. C’est pour les gens cultivés ; c’est pour les riches ; c’est pour les blancs.” »

Reste désormais à trouver les moyens de parvenir à ses fins, alors que l’éducation de base n’est plus assurée et que bon nombre de grands médias, dans un jeu d’une perverse tartufferie, jettent le bébé avec l’eau du bain en sacrifiant l’exposition de la musique classique sur le sacro-saint autel d’un « élitisme » largement fantasmé par eux. Un soi-disant « élitisme » qu’ils dénoncent ensuite dans les plus sinistres des cas pour promouvoir les pires déchéances musicales.

Fraîcheur d’esprit

Samedi, à 16 h 15, Rafael Payare dirigerait Obiora, ensemble dont le but est de promouvoir la diversité culturelle des instrumentistes et musiques. Andrew Wan, violon solo de l’OSM, et Tanya Charles Iveniuk, violon solo d’Obiora, se sont associés avec élan dans la Symphonie concertante en sol pour deux violons, de Joseph Bologne, ou Chevalier de Saint George, le « Mozart noir » éludé par tant d’histoires de la musique française.

Obiora avait tout à fait sa place sur cette scène, et le résultat obtenu par Payare dans La petite musique de nuit, de Mozart, et la Suite Holberg, de Grieg était juste, d’une grande musicalité, riche de nuances. « J’aime la foi en la musique de ces musiciens », me disait en substance ma voisine, une habituée des concerts venue d’Ottawa pour la Virée. Cette fraîcheur d’esprit est bien ce qui transparaissait.

Juste après, sur la même scène, le jeune chef Francis Choinière, à la tête d’une formation réduite de son Orchestre FILMHarmonique, commençait avec élégance par remercier l’OSM de son hospitalité. Choinière a composé un concert parfait : des musiques de films connues, aux ambiances variées (Carlos Gardel succédait à Mémoires d’une geisha, de Williams) mettant en valeur divers solistes (hautbois dans The Mission ; violon dans La liste de Schindler).

Ce dont il s’agit ici, c’est d’apporter une « expérience orchestrale » vivante à un public de tous horizons. Tant pour Obiora que pour la musique de film, il restait un quart de places au parterre, alors que les étages supérieurs étaient bourrés, ce qui pourrait entraîner une réflexion sur la question du prix, question assez rageante en soi puisque quand il s’agit de Coldplay ou de Taylor Swift et que le billet coûte 500 ou 1000 dollars, personne ne hurle à l’élitisme par l’argent.

Succès choral

Les activités musicales gratuites ont fait le plein avec un public familial et, conformément à l’expérience antérieure, le public, une fois sur place, a rempli, à la billetterie, les concerts de musique de chambre qui n’affichaient pas complet précédemment.

Les Carmina burana ont fait évidemment salle comble, deux fois. Le public a été soulevé par l’effet dans cette acoustique généreuse, d’autant que les musiciens de l’OSM se sont déchaînés à bon escient (ah, la grosse caisse !). Le placement des hommes du choeur en angle, à cause de la présence des enfants à gauche, a fait perdre de l’impact et de la tonicité à certaines nuances piano et à certaines entrées, défaut mineur.

Côté solistes, une irradiante merveille : Sarah Dufresne, de Niagara Falls et titulaire d’une maîtrise de McGill qui a de la graine de Sabine Devieilhe en elle (traduction : un potentiel de vedette internationale). Erreur fondamentale de donner le rôle du cygne rôti à un contre-ténor (Nicholas Burns) puisqu’il faut sentir la souffrance et, donc, l’effort vocal que cela coûte à un ténor. Quant à Elliot Madore, assez difficile d’accorder son CV flamboyant à ce que nous avons entendu : la voix plafonne et le baryton, assez agité sur sa chaise quand il ne chante pas, surjoue. Ce serait mieux cependant si, dans Ego sum abbas, par exemple, c’était moins mimé, plus sonore et plus juste…

Contraste dimanche matin avec Jonathon Adams, un surprenant baryton venu chanter avec tact et tenue le Requiem de Fauré, tout comme Stéphanie Manias, admirable. Le concert réunissait cette fois la Société Chorale du Plateau-Mont-Royal, la Société Chorale de Saint-Lambert et l’Ensemble À ContreVoix. Rafael Payare dirigeait l’Introït, l’Agnus Dei et le In Paradisum, laissant un autre volet à chaque choeur et à son chef : belle homogénéité et justesse d’À ContreVoix, avec Marc-Olivier Lacroix dans l’Offertoire. Sanctus du Plateau, sculpté par Roseline Blain, fut tout en couleurs vocales, mais sans consonnes. Et, ensuite, il y eut Libera Me, volontaire mais vocalement plus fruste des chanteurs de Saint-Lambert, de Gabrielle Gaudreault. Ce fut un concert choral très honorablement chanté, mais avec un défaut communément partagé : l’éradication de l’alphabet des lettres « s » et « t ». « Lucea ei », ce n’est pas la même chose que « Luceat eis », et ces exemples (« tremens », « veniet ») se multipliaient à l’envi.

Parmi les améliorations souhaitées, au chapitre de la médiation repensée de la musique, il faudra admettre qu’éducation et médias ne faisant plus leur part, il est nécessaire de compenser. L’éducation du public à l’écoute d’une oeuvre n’est aucunement du snobisme, mais un service rendu à tous. En termes pragmatiques : non, dans un Requiem de Fauré, on n’applaudit pas entre chaque « chanson ». C’est désormais, comme le fait très bien — et avec humour ! — Yannick Nézet-Séguin, de la responsabilité des organisateurs d’informer leur public de choses que l’on pensait acquises.

La Virée classique Concerts 14 (Obiora joue Mozart, Saint Georges et Grieg sous la direction de Rafael Payare) ; 16 (La musique fait son cinéma, avec l’Orchestre FILMHarmonique et Francis Choinière) ; 19 (Carmina Burana, par Rafael Payare) et 23 (Tous en choeur, avec Rafael Payare) + Animations et activités gratuites. Place des Arts, samedi 19 et dimanche 20 août 2023.