Peso Pluma, la voix des régions mexicaines à la conquête du monde

Grâce à son troisième album Génesis paru en juin dernier, le Mexicain Peso Pluma a battu le record jusqu’alors détenu par le roi du reggaeton Bad Bunny : placer 25 de ses chansons dans le palmarès « Hot Latin Songs » du magazine Billboard, où sa chanson Ella Baila Sola (en duo avec Eslabon Armado) est présentement no1. Génesis trône maintenant au sommet du palmarès des ventes de musique latino-américaine, une première pour un chanteur de corridos, genre musical plus près de la musique des mariachis que du hip-hop. Décryptage d’un phénomène avant son concert de ce soir à la Place Bell.

« C’est rendu international à mort, la musique latino-américaine ! », résume l’auteur-compositeur-interprète et réalisateur québécois Boogát, fin observateur de cette industrie musicale latino traditionnellement dominée par les talents d’origines cubaine et portoricaine, jusqu’à la déferlante reggaeton qui a produit des pop stars comme Bad Bunny, Luis Fonsi, J Alvarez (tous portoricains), et les Colombiens J Balvin, Karol G et Maluma.

Or, Peso Pluma arrive d’une tout autre planète musicale, que Billboard place encore sous le terme parapluie « Regional Mexican », appellation regroupant une multitude de genres musicaux populaires au nord du pays (la musique norteño) et chevauchant la frontière avec les États-Unis, où ces styles sont aussi très écoutés.

L’un de ces genres musicaux se nomme « corrido », forme de chanson apparue au XIXe siècle dont le texte sert à décrire le mode de vie des paysans, à raconter des histoires, celle des habitants, héros ou malfrats. « Les corridos, au fond, c’est de la musique norteño — ses codes musicaux, les instruments dont jouent les orchestres sont les mêmes que dans la musique du nord », explique Elkin Polo, animateur depuis dix ans du Elkin Polo El Show, le rendez-vous des amateurs de musiques latino-américaines (reggaeton, salsa, cumbia, norteño, etc.), tous les samedis après-midi sur les ondes de CISM 89,3 FM.

Boogát est d’avis que « les chanteurs de corridos étaient les journalistes de leur époque », les nouvelles s’échangeant par la musique. Sur le plan musical, le style est mélodieux, la ballade romantique faisant le contrepoids aux airs festifs (inspirés de la polka des immigrants est-européens) portés par les instruments caractéristiques du genre, les guitares sèches, l’accordéon, les cuivres et l’essentielle bajo sexto, grosse guitare à douze cordes.

« La corrido, c’est la musique du peuple », résume Boogát, en illustrant la dynamique par une opposition entre la musique populaire à Mexico et le reste du pays, « entre la ruralité du nord et l’urbanité de la capitale ». Le genre, bicentenaire, pourrait être décrit comme la musique folk, traditionnelle, de ces États du Mexique, et qui a traversé les époques et les modes.

L’un des phares de la musique norteño est l’ensemble norteño californien Los Tigres del Norte, fondé en 1965. Toujours actif, l’orchestre a popularisé un type de corrido particulièrement sulfureux : les narcocorridos, dans lesquels on chante les louanges des trafiquants de drogue d’Amérique latine — un peu comme certains musiciens italiens font depuis plus d’un siècle dans le Il canto di Malavita calabrese ou la musica neomelodica de Naples.

Les pères du narcocorrido, auquel genre fut aussi associé Peso Pluma au début de sa carrière, sont Los Tigres des Norte, affirme Boogát. « Et lorsqu’ils ont commencé à raconter ces histoires de barons de la drogue, ils ont remporté un énorme succès — mais derrière, y’a des musiciens de grand talent qui jouent des partitions difficiles, les cuivres sont super-précis. Le corrido est ainsi devenu un genre en soi » désormais populaire presque partout en Amérique, de la Bolivie aux États-Unis.

Corridos tumbados

Plus que le reggaeton ? C’est ce que semble prouver Peso Pluma, chef de file d’une nouvelle variété de chanteurs proposant les corridos tumbado. À l’oreille, on reconnaît les racines de la musique norteño, l’amour de la ballade, les orchestrations typiques, mais aussi quelque chose du rap américain ou du reggaeton dans la prosodie. Selon Elkin Polo, c’est le succès monstre de Bad Bunny qui a pavé la voie à Peso Pluma et à la scène corridos tumbados : « Ce n’est plus de la pure musique norteño, ce n’est pas du reggaeton, même si la manière de composer la musique et de chanter s’y apparente. C’est donc un nouveau genre musical, hybride. »

Peso Pluma, 24 ans, et ses jeunes collègues s’inspirent du hip-hop et du reggaeton dans l’attitude, surtout. Si on coupe le son en regardant le clip de la chanson PRC, un duo avec celui que l’on désigne comme l’inventeur des corridos tumbados, Natanael Cano (22 ans !), on croirait voir des rappeurs à l’oeuvre. Troquant le Stetson et les bottes de cow-boy pour la casquette et les chaussures Nike, la nouvelle génération de musiciens norteño adopte les codes du hip-hop et du reggaeton pour rejoindre un nouveau public.

Et ça marche, constate aussi Elkin Polo : « J’ai beaucoup d’amis aux racines mexicaines et d’Amérique centrale — mes racines sont colombiennes ; celles de mon épouse sont salvadoriennes —, tous apprécient la musique norteño et les corridos. Ce style est devenu mainstream auprès des Latinos. Même les DJ, ici, en font tourner dans les clubs », à la faveur d’une pollinisation des genres à travers de prestigieuses collaborations : Bad Bunny a enregistré il y a quatre mois un duo avec le Grupo Frontera du Texas (Un x100to compte déjà plus de 450 millions de visionnements sur YouTube !), Karol G vient de lancer la chanson QLONA en duo avec Peso Pluma, la prolifique star montante de la corrido tumbado Junior H multiplie les collaborations avec des chanteurs et rappeurs américains.

Ainsi, la venue de Peso Pluma à la Place Bell témoigne de la force, populaire et commerciale, de la musique latino-américaine, tous styles confondus. « Depuis la fin de la pandémie, on assiste, effectivement, à une déferlante de concerts d’artistes latinos à Montréal », note Elkin Polo, en rappelant les passages récents de Daddy Yankee, de Karol G, Maluma, et le succès de la seconde édition du festival Fuego Fuego, le printemps dernier. « C’est excitant ! »

Peso Pluma se produira lundi soir à la Place Bell de Laval, avec EP the Latino en première partie.