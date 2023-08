Débuts en douceur pour la Virée classique

Rafael Payare et Jeremy Denk donnaient le coup d’envoi de la Virée classique, vendredi à 18 h 30 à la Maison symphonique, une Virée affichant d’emblée sa diversité, avec Oktoécho au Théâtre Maisonneuve, en parallèle d’un concert de musique de chambre réunissant Charles Richard-Hamelin et Bomsori dans Schumann au Piano Nobile. Le public, épars pour le premier concert, s’est retrouvé plus nombreux mais pas à la hauteur des millésimes pré-COVID pour le second rendez-vous de l’OSM, avec les Variations rococo de Tchaïkovski et la Symphonie italienne de Mendelssohn, un concert plus que remarquable.

La soirée de vendredi nous a tout d’abord permis de découvrir un talent caché de Rafael Payare : ses affinités avec la musique de Mozart. Son introduction du 25e Concerto pour piano était un bijou, avec des mises en relief de timbales, flûtes et trompettes que l’on entend peu souvent. Cette liberté et cette franchise nous promettent de belles choses.

Les grands airs

À propos de libertés, Jeremy Denk est de ces pianistes qui ornementent les concertos, une démarche très défendable dont nous nous sommes entretenus avec le plus grand spécialiste en la matière, Robert Levin en novembre 2022. Avec Denk les fioritures permettent ici et là de camoufler un petit dérapage, mais elles intéressent, du moins à première écoute, par l’effet de surprise et le goût assez sûr.

Denk pousse le bouchon plus loin dans sa risquée et très extrapolée cadence du 1er mouvement avec des échos de La flûte enchantée, chose amusante dans une oeuvre composée 5 ans auparavant. Mais Mozart c’est aussi une forme de liberté et c’est ce que la vision de Denk cherchait à incarner. Le ragtime, en bis, cadrait parfaitement.

Le pianiste divisera cependant les spectateurs par ses mimiques et attitudes quasi caricaturales : il a sempiternellement l’air de chercher sa belle-soeur cachée dans l’assistance et prend un air affecté de ne pas la trouver… Certains trouveront que cela lui donne un genre inspiré et « possédé par son sujet », d’autres y laisseront leur concentration. Les plus malins fermeront les yeux.

Étonnant violoncelliste

Le directeur musical de l’OSM avait pris le risque d’ouvrir le bal avec une oeuvre contemporaine, Fairytale de Goubaïdoulina. La compositrice tatare, orchestratrice hors pair, créé la féerie par des sons d’un raffinement remarquable et d’une grande inventivité. Les seuls ultimes instants juxtaposant métallophone et deux violons en des trémolos quasi impalpables valaient le détour.

Le concert de 20 h 15 démontrait que la douce poésie de Goubaïdoulina donnait en fait le ton de la soirée et que c’était l’extraversion de Denk qui jurait dans le paysage. Ses facéties étaient vite oubliées après quelques minutes de la fabuleuse présence du violoncelliste Nicolas Alstaedt dans les Variations rococo. Quel choc ! Quelle révélation !

Dans une oeuvre qu’on joue en général un peu à l’épate comme un produit sonore décoratif, Alstaedt a déployé des trésors de subtilités, des nuances infinitésimales, impeccablement relayées par l’orchestre. On n’avait à la fois des échos de la fascination de Tchaïkovski pour Mozart (le classicisme) mais aussi ce côté « bonbon » de boîte à musique animée mais ciselée avec un luxe de détails.

Cette approche était habillée d’un son d’un moelleux invraisemblable et ce fut là la grande surprise. Nous les avons « tous » entendus en vrai, les sons de violoncelles : du « gros camion Mercedes » du son Rostropovitch jusqu’à l’opposé, la forêt chantante, le son ligneux de Natalia Gutman, que l’on retrouvait aussi chez Heinrich Schiff, se déploie une panoplie de couleurs et de puissances. Mais « ça », pas vraiment. « Ça, » c’est une sorte de son d’alto géant, avec la douce rondeur d’un Gil Shaham du violoncelle. Sur son enregistrement des sonates de Beethoven chez Alpha Alstaedt joue un Guadagnini de 1749. Est-ce cet instrument que nous avons entendu ? En tout cas c’était précieux et rare.

Tout juste

Tout aussi précieuse, l’interprétation de la Symphonie italienne, une vraie interprétation travaillée, très largement distincte d’une lecture assurée pour remplir des cases de concerts qui s’enchaînent. Dans le 1er mouvement le demi-effectif de l’orchestre et la tempérance imposée aux cordes permettaient de très bien entendre les bois. Le 2e mouvement juxtaposait idéalement la ponctuation rythmique simulant une longue pérégrination et l’élément mélodique (gauche de l’orchestre) formant une grande arche sur tout le mouvement.

Le 3e mouvement était d’une très rare perfection dans la compréhension de la respiration musicale et des flux et phrasés. C’est un mouvement où 90 à 95 % des chefs se plantent, alors que tout est écrit ! Parmi les grands chefs symphoniques il faut s’en remettre à George Szell ou Kurt Masur pour entendre ce qu’on devrait entendre dans les mouvements médians. Payare, aussi, a compris.

Prouesses identiques dans le Finale avec, notamment, un fugato des cordes dans une dynamique mezzo-piano : un choix très judicieux. L’idée de Saltarello (dénomination du mouvement) se loge dans l’esprit du mouvement pas dans une démonstration de force ou de vitesse, dans le genre du Finale de la Symphonie classique de Prokofiev.

Le samedi sera déterminant pour voir si la Virée de Payare « accroche » autant que la Virée de Nagano. C’est bien le moins qu’on puisse lui souhaiter.

Virée classique Concerts 1 et 5. Goubaïdoulina : Fairytale. Mozart : Concerto pour piano n° 25 (Jeremy Denk). Tchaïkovski : Variations rococo (Nicolas Alstaedt). Mendelssohn : Symphonie n° 4, « Italienne ». Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Maison symphonique, vendredi 18 août.