LASSO, vaste contrée country

Cerner la bête country ? Bonne chance ! Country traditionnel, country moderne, americana, country-rock, southern-rock, country soul, bluegrass des Appalaches, rock’n’roll à base d’accordéon ou de banjo, l’appellation est de moins en moins contrôlée. On a beau habiller tout ça de vestes à franges, chapeauter au Stetson, agrandir le corral au parc Jean-Drapeau et rebaptiser les scènes d’Osheaga (scène LASSO Bell, scène du Ranch Coca-Cola, scène de La Prairie Coors Original, scène des Sessions SiriusXM), l’imagerie western a ses limites.

Le festival LASSO Montréal, deuxième du nom, présente pourtant ainsi les artistes de sa programmation, les identifiant à la marque sans les marquer trop profondément au fer rouge. Et tout le cheptel y trouve son avoine. Y compris les espèces locales.

Les artistes québécois constituent un bon tiers de l’affiche, une bonne douzaine de fringants en tous genres, fort contents de leur place au festival, vendredi et samedi. Tous, ils piaffent. « Un méchant beau trip à vivre avec mon band », se réjouit la chanteuse Andie Therio à plus d’un égard : côtoyer ses « artistes favoris », saisir la « belle opportunité », tout est positif et la rapproche de son rêve. Nommément ? « Pouvoir vivre de ma musique pour le restant de ma vie. »

Le chanteur « country-folk bohémien » Fred Dionne, lui, est fier de compter parmi ceux « qui sauront montrer aux fans qu’il se fait de la bonne musique country chez nous en français ». D’allégeance country-rock, Francis Degrandpré, dans l’enclos des choisis, en rajoute : « Ça prouve qu’une belle culture est en train de s’installer. LASSO nous fait vraiment une belle place. »

Ça prouve qu’une belle culture est en train de s’installer. LASSO nous fait vraiment une belle place.

Ratisser large

C’est bon pour les subventions, bon pour les artistes, bon pour LASSO. Si l’on se déplacera surtout pour les grandes vedettes américaines, le formidable Chris Stapleton (qui a damé le pion à Rihanna lors du dernier Super Bowl) ou l’inclassable et intraitable Elle King (songwriter remarquable, tatouée « Dirty Deeds » d’AC / DC, d’abord vue à Osheaga en 2016), on se régalera aussi avec les populaires et irrépressibles Hay Babies (plus psych-pop que country, mais enracinées dans leur Acadie), tout autant qu’avec les Wild Palominos, un groupe de Montmagny qui a « les Eagles et Dwight Yoakam » en bagage et le groupe texan Midland pour modèle de country trempé dans l’histoire du genre (surtout les années 1970, avec leur nudie suits à la Gram Parsons).

Photo: Maxime Drouin

Lydia Sutherland, pareillement, ratisse large : « J’ai grandi entourée de musique country ! » Elle nomme, dans le désordre, « Shania Twain, Johnny Cash, Patsy Cline, Taylor Swift », puis ajoute, en « influence pop », le tandem Julia Michaels-JP Saxe.

Cette rencontre des légendaires et des mégavedettes récentes est commune : le country n’oublie pas son passé. Pour une Karo Laurendeau qui fait rouler deux albums de ses chansons en français sur les stations country, ça va « de Tanya Tucker à Johnny Cash, jusqu’à la relève d’aujourd’hui, comme Phil G. Smith ou Brittany Kennell, par exemple ! Cette musique touche toutes les générations ».

Photo: Chloé McNeil

La chanteuse country-pop Trudy, issue de La voix et d’Occupation double, mais aussi du programme jazz du cégep Saint-Laurent, se réclame autant d’un John Mayer que d’une Kacey Musgraves, mais elle ne « rêve pas nécessairement » d’aller enregistrer à Nashville. « Il y a des producteurs hyper talentueux au Québec, je salue le mien, Connor Seidel. »

Montréalais, collaborateur des Charlotte Cardin et autres Matt Hulobowski, idéateur du projet collectif 1969, Seidel a certes l’Amérique dans le collimateur, mais il demeure basé au Québec. Le tremplin que constitue LASSO permet tout de même de « rêver d’une carrière aux États-Unis », soutient une Trudy prête à sauter.

La bouffée d’air frais

Émilie Landry, chanteuse country-folk du Nouveau-Brunswick, mentionne également Kacey Musgraves parmi les Dolly Parton, The Chicks et l’incontournable Taylor Swift. « Elles sont toutes, pour moi, des symboles d’intégrité, de réussite et de force de caractère. J’aime particulièrement le confessional songwriting et j’admire les artistes qui réussissent à conserver le coeur de l’écriture country et en même temps de jouer avec les limites du style dans les arrangements. »

Photo: Sarah Laroche

Raphaël Dénommé, formé à l’École nationale de la chanson de Granby, trouve dans le champ country tout l’espace voulu pour chevaucher son folk-rock et voir jusqu’où sa monture le mènera. Il se voit fort bien « enregistrer à Nashville un album au Easy Eye Sound Studio avec Dan Auerbach [l’un des Black Keys] ou au RCA Studio avec Dave Cobb ». Rien de moins. Le passage à LASSO pourrait lui permettre de le faire savoir.

Déjà vedette montante de la scène locale, Emmanuelle Boucher se dit carrément « new country », en français dans le texte : elle ne vise pas Nashville, mais bien les alentours immédiats. « LASSO est une bouffée d’air frais dans le monde du country que l’on connaît depuis toujours. Ma place, dans cette programmation, c’est d’apporter une petite touche de cette modernité à travers ma musique et de faire briller la musique québécoise. » Son rêve à elle ? Être invitée « lors d’un spectacle de la Saint-Jean » !

Festival LASSO Montréal Au parc Jean-Drapeau, les 18 et 19 août