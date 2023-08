μ-Ziq, toujours pertinent, désormais dansant à Mutek

La 24e édition du festival Mutek débutera mardi, et avec elle un aréopage de jeunes artistes témoignant de la vitalité des musiques électroniques de pointe et des environnements visuels avec lesquels elles se conjuguent.

En sus, les programmateurs du festival ont invité une poignée de valeureux vétérans, parmi lesquels le duo Aux88, dBridge, Tim Hecker, ainsi que Mike Paradinas, alias μ-Ziq, fondateur du mythique label Planet Mu et membre de l’influente cohorte de compositeurs britanniques ayant développé le son « intelligent dance music » (IDM) des années 1990.

Alléchant programme, que celui que présentera la Société des arts technologiques le 26 août en soirée : en plus du retour en nos terres de Scott Monteith, dit Deadbeat, de la rare visite du pilier de la scène drum’n’bass anglaise dBridge, du talent de la compositrice et DJ montréalaise Honeydrip, passionnée de grooves enrichis de basses fréquences (elle se produira avec le chanteur reggae local King Shadrock), accueillons Mike Paradinas et l’artiste visuel tchèque ID:Mora, qui promettent un festin de sons et de lumières destiné à nous faire danser — et rigoler.

« On s’entend, personne ne paiera un billet pour aller rigoler à Mutek », nuance un Mike Paradinas de bonne humeur, joint à Londres. ID:Mora et lui ont commencé à développer cette performance l’an dernier, partageant leurs idées, suscitant dans les échanges une véritable collaboration, une interaction, entre l’image et le son. « Mora propose des ambiances visuelles surréelles, presque psychédéliques, mais modernes — pas du psychédélisme des années 1960, décrit Mike. Son style est rythmé, coloré et plein d’humour. »

« Surtout, ses images sont en synchronicité avec la musique que je joue en direct », le signal du portable de Paradinas étant dirigé dans la quincaillerie d’ID:Mora. « Tout ça, les images et la musique, donne envie de danser, je crois. C’est même farfelu, par moments ; souvent, j’ai le sentiment que les performances audiovisuelles, surtout sur la scène électronique, tendent à donner cette impression que c’est très sérieux, artistiquement conceptuel… Notre démarche artistique est sérieuse, évidemment, mais amusante, plus légère. Un peu idiote. »

De Rephlex à Planet Mu

À l’image de la musique qu’il a toujours faite, ajoute Paradinas. Farfelue, sa musique ? Légère ? Protestons ! De l’esprit (plus que de l’humour), il y en a effectivement toujours eu dans l’oeuvre de μ-Ziq et des quelques autres pseudonymes qu’il a exploités (Jake Slazenger, Gary Moscheles, Tusken Raiders) en près de 30 ans de carrière. Son premier album, Tango n’ Vectif, est paru en 1993 chez Rephlex, l’étiquette indépendante fondée par son ami Richard D. James, alias Aphex Twin, avec qui il lancera d’ailleurs un psychotronique et jovial album sous le nom Mike & Rich (Expert Knob Twiddlers, 1996).

Avec les suivants, Bluff Limbo (1994) et In Pine Effect(1995), Paradinas raffine son style : mélodieux, aux rythmes abrasifs et imprévisibles hérités de la scène hardcore et jungle avec laquelle il a grandi. On est en plein dans la vague drum’n’bass, qu’il décline en drill’n’bass avec la participation de Luke Vibert, Squarepusher et Aphex Twin. « Nous faisions la musique qui nous ressemblait, Black Dog, Autechre, Aphex, Vibert, nous étions tous influencés par ce qui se passait sur la scène à la fin des années 1980 — pour Vibert et Aphex, c’était le punk et le hip-hop et, pour ma part, le son de Detroit, house et techno, et un peu le shoegaze. Les gars à Detroit, ils prenaient la musique avec laquelle ils ont grandi, le funk et la soul, et la reproduisaient avec les instruments électroniques qu’ils trouvaient. Nous ne faisions qu’injecter nos propres influences musicales dans notre création électronique. »

En 1997, μ-Ziq dévoilait Lunatic Harness, son chef-d’oeuvre paru sur son propre label. Ça zigzague entre drill’n’bass et musique ambient, expérimentale, mais mélodique. Nous étions à l’apogée du mouvement IDM : la même année paraissait le classique Hard Normal Daddy de Squarepusher, peu après Drum’n’Bass for Papa de Plug (Luke Vibert) et le Richard D. James Album d’Aphex Twin.

Le plus important pour moi, aujourd’hui, est d’aimer encore le travail créatif, d’autant que je suis tellement occupé avec le label

Ces quelques années où le rythme exigeant, la complexité harmonique et la création de sons inouïs faisaient de ces musiciens d’improbables nouvelles stars de la musique (électronique) populaire, dont l’approche créative a fait école.

Nous n’entendrons aucun des classiques de μ-Ziq samedi soir prochain à la SAT, pour une raison aussi bête qu’heureuse : Mike Paradinas déborde de nouvelles idées, lui qui a proposé deux albums et deux EP en moins de deux ans. « J’ai trop de nouveau matériel à présenter ! » tranche-t-il, avant d’annoncer qu’un autre album, composé durant le même cycle créatif que Magic Pony Ride (2022) et 1977 (2023), sera présenté l’an prochain.

Une musique fraîche

Plus drum’n’bass, celui-là, que les mystérieux grooves ambient du récent 1977, annonce-t-il. Avez-vous toujours le souci d’être aussi avant-gardiste que vous l’étiez il y a 25 ans ? « Probablement pas, désamorce Mike. Je veux dire… J’aurai bientôt 52 ans, je me sens plus relax par rapport à tout ça. Je crois quand même que la musique que je propose aujourd’hui est fraîche, sans toutefois être avant-gardiste. Il y a toujours un peu du son des années 1990, mais mis à jour — c’est en tout cas le genre de commentaire qu’on me fait ! Le plus important pour moi, aujourd’hui, est d’aimer encore le travail créatif, d’autant que je suis tellement occupé avec le label. »

Et c’est peut-être là, dans son rôle de directeur artistique et de patron d’une maison de disques, que Mike Paradinas demeure le plus curieux, le plus pertinent, le plus avant-gardiste. Fondée en 1995, Planet Mu s’est penchée sur les artisans de la scène IDM-drum’n’bass avant d’embrasser le dubstep, alors à ses balbutiements (avec des parutions de Vex’d, Pinch, Kuedo, Boxcutter).

Avec son label, il a ensuite braqué les projecteurs sur une scène méconnue, le juke (ou footwork), en révélant des artistes comme RP Boo, le regretté DJ Rashad ou encore Jlin, une compositrice aujourd’hui célébrée autant sur la scène électronique que dans les cercles de musique contemporaine. « Jlin, RP Boo, ce sont des génies de la rythmique ! » s’exclame Mike, en promettant un nouvel album de Jlin pour mars 2024 — « un prélude à l’album » de six compositions sera lancé le 29 septembre prochain. « Le juke, c’est la musique la plus importante à émerger aujourd’hui d’Amérique, à tout le moins sur le plan rythmique », estime Paradinas.

« En tant que patron de label, c’est vraiment cool de découvrir des artistes comme eux, si talentueux, avec lesquels je sais que je développerai une longue relation professionnelle. Et je crois que la raison pour laquelle le travail de ces artistes a été si bien reçu au Royaume-Uni, la raison pour laquelle on a tout de suite compris ce qu’ils faisaient, c’est parce que nous avons grandi avec [les motifs rythmiques similaires du] hardcore, du jungle et du drum’n’bass. Ce sont des genres à bien des égards complètement différents — l’ADN du juke est dans la musique house, la nôtre dans les influences jamaïcaines —, mais on se reconnaît. »

μ-Ziq et ID:Mora À la SAT, le 26 août, dans le cadre du festival Mutek, qui aura lieu du 22 au 27 août.