Aux sources des «Carmina Burana»

Mais que faisait-on à l’abbaye de Benediktbeuern, au Moyen Âge, à recueillir des vers gaillards célébrant les beuveries et l’extase féminine ? Carl Orff a-t-il mis en musique, en 1935 et 1936, une sorte de force primitive pour simuler artistiquement la montée en puissance du régime nazi ? Orff est-il le compositeur d’une seule oeuvre ? Alors que Carmina Burana, l’une des compositions classiques les plus populaires, est au coeur de la Virée classique, samedi soir et, en clôture, dimanche après-midi, l’histoire plus grande que nature de cette partition vaut d’être contée.

« Carmina Burana » signifie « les chansons de Beuren », le mot « Beuren » se référant à Benediktbeuern, siège d’une abbaye richement décorée où fut découvert en 1803 un recueil médiéval de poésie profane. Il y avait là 119 pages calligraphiées de chansons à boire et d’amour, chansons paillardes, hymnes à la nature, satires, etc. Elles sont traditionnellement attribuées à des étudiants ou à des moines défroqués.

Cantate scénique

La langue en est le latin, mais aussi le français et le moyen haut allemand, ce qui laisse imaginer des origines géographiques diverses. Le parchemin, daté du XIIIe siècle, comprend plus de 300 chansons, car, à la base déjà, les vers étaient mis en musique, ce qui explique l’existence de disques de Carmina Burana médiévaux, enregistrés, par exemple, par René Clemencic. Mais la reconstitution et l’édition de ces airs médiévaux sont postérieurs à la composition de Carl Orff, qui n’en avait pas connaissance.

Les sujets principaux sont, assez logiquement, la religion, la nature, les fêtes et beuveries, l’amour. Les satires vilipendent la dégradation des moeurs et les abus de l’État et de l’Église. On retrouve un type d’articulation proche dans la partition de Carl Orff.

La célèbre introduction, Fortuna Imperatrix mundi (« Fortune, impératrice du monde »), est un prologue, hommage à Fortune, déesse romaine du destin. La première partie, « Primo vere », ou « Premier printemps », célèbre la nature en tant que telle, puis habillée par la fête. Dans la seconde partie « In taberna », nous sommes au tripot, en pleine beuverie. Orff va encore plus loin dans la caricature que Berlioz dans La damnation de Faust. Enfin, « Cour d’amour » (épisodes 15 à 23) est construit habilement en gradation. « Veuille le dieu, veuillent les dieux, répondre à mon esprit ; que de sa virginité je desserre les liens. Ah ! » entend-on chanter. On est, là, au numéro 18 de la partition, et il en reste 5 à cette section, qui s’achèvera par un solo d’extase féminine (« Dulcissime ») !

Cette « Cantate scénique en un prologue et trois parties, pour soprano, ténor, baryton, choeur mixte, choeur de garçons et orchestre somptueux » (selon la dénomination du compositeur), s’achève par deux grands choeurs : « “Blanchefleur et Hélène”, une ode à l’honneur des vierges […], noble Vénus », qui fait suite à cet acmé, et le retour de ce qui fut le prologue, emprise du destin sur le cours du monde.

Orff et les nazis

Conçu en 1935 et 1936, créé le 8 juin 1937, Carmina Burana a souvent été associé à l’époque nazie ou à la « musique des nazis », aussi parce que ceux-ci avaient déclaré tant de musiques « dégénérées » qu’il ne leur restait plus grand-chose à promouvoir.

L’opinion publique a fait son choix et a dédouané Carl Orff, qui, après la guerre, a réussi à semer le doute sur sa position, se faisant passer pour un opposant. Dans cette optique, aussi, Carmina Burana n’aurait été que « récupéré » par les nazis, mais ne servait pas une idéologie.

La lecture de Musik im NS-Staat, de Fred K. Prieberg, l’historien de référence sur la politique musicale du IIIe Reich, montre pourtant, lettres à l’appui, comment Orff s’engagea dans l’opération d’aryanisation de la musique de scène du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare lorsqu’il y avait un besoin politique urgent d’enlever le nom de Mendelssohn des affiches et des mémoires.

Si les thuriféraires du régime ont vu dans Carmina Burana un « cantique des cantiques à la gloire de la force et d’un irrépressible instinct vital » (Zeitschrift für Musik) ou « l’exemple d’une musique claire, puissante et toujours disciplinée que notre époque demande » (Völkischer Beobachter), c’est peut-être parce que cette exaltation orgiaque permettait, thème cher à Hitler, de « penser avec son sang » plutôt qu’avec son cerveau.

À la question « Une oeuvre telle que Carmina Burana peut-elle être abordée aujourd’hui innocemment et sans arrière-pensée comme un divertissement ? », le brillant musicologue Richard Taruskin répond dans son Histoire de la musique occidentale : « L’information [sur une éventuelle allégeance au régime nazi] serait déterminante pour un biographe, mais pas pour la manière d’interpréter une oeuvre devenue patrimoniale qui a survécu à son auteur. »

Sur le plan historique, Taruskin relève aussi que Carmina Burana a pu être accaparé parce que la promotion d’une proposition si païenne en 1937 servait alors la fronde des nazis contre les Églises protestante et catholique.

Les fondements esthétiques qui ont donné naissance à Carmina Burana trouvent des réponses simples dans la biographie de Carl Orff. Né en 1895 à Munich, Orff a d’abord été maître de chapelle à Munich. Avant toute projection ou supputation, il faut comprendre trois choses à son sujet. Primo, il est fasciné par Igor Stravinski. Secundo, il est obsédé par le retour ou le recours à l’ancien. Dans les années 1920, il découvre Monteverdi, compositeur auquel personne alors ne s’intéresse. « L’étude des oeuvres de Monteverdi a été décisive pour moi dans la mesure où je n’étais pas principalement préoccupé par la transcription et l’adaptation historiques, mais plutôt par la recherche du développement de mon propre style sur la base d’une oeuvre maîtresse d’une époque révolue », déclara-t-il ensuite. Orff, qui monte L’Orfeo en 1923 à Mannheim, réalise en 1924-1925 le triptyque théâtral Lamenti d’après Monteverdi.

Troisième élément : l’éducation. Dans les années 1920, Orff est avant tout un éducateur, dont la méthode mêle gymnastique, rythmique, musique et danse. Il y a donc au coeur de son travail un noyau de trois éléments : musique, rythme et mouvement, qui définissent ce qu’il appellera l’Orff-Schulwerk (ou méthode Orff), qu’il applique en tant que chargé de cours à Francfort-sur-l’Oder dès 1929 et théorise par des publications à partir des années 1930.

Le souvenir obsessionnel du Stravinski du Sacre du printemps replacé dans un contexte médiéval à travers une cantate scénique organisée en scènes mues par une rythmique reliée à une forme de primitivisme : le rapport à 25 ans de distance est patent, et ce n’est pas parce que l’aspect scénique est très majoritairement éludé aujourd’hui, tant pour le Sacre que pour Carmina Burana, qu’il ne faut pas faire ce rapprochement.

Le fait que Carl Orff suivait une ligne, voire une obsession, esthétique et non des commandes artistiques se trouve dans la suite de Carmina Burana, les Catulli Carmina, ou « Chants de Catulle », une mise en musique de poèmes érotiques du poète romain Catulle sous forme de « jeux scéniques » choraux. Là, ce sont carrément Les noces de Stravinski qu’Orff décalque, puisque la nature de l’instrumentation est pour quatre pianos et percussions. Il y a aussi le recours au latin, que l’on peut voir comme un refuge vers l’intemporel, et aux poètes anciens. Igor Stravinski, qui était alors banni en Allemagne, eut vent des compositions de Carl Orff, qu’il qualifia de « néo-Néandertal ».

Orff conclut un « triptyque théâtral » après la guerre en ajoutant, en 1953, le « concert scénique » Trionfo di Afrodite (Triomphe d’Aphrodite), et il intitula Trionfi le cycle regroupant Carmina Burana, Catulli Carmina et Trionfo di Afrodite. Ce triptyque ne s’est jamais imposé en tant que tel au répertoire.

Orff n’a jamais abandonné sa ligne artistique et ses passions, se tournant en 1949 vers la tragédie grecque antique et Sophocle pour Antigone, créé à Salzbourg. Fidèle à ses principes, il chercha une autre voie : « Orff ne voyait pas la traduction allemande de Hölderlin comme un livret pour une composition dans le style de l’opéra traditionnel […] Il créa un style propre appliqué à la tragédie. La mise en musique du mot ne soulignait pas le verbe mais conduisait à un langage gestuel dont les nuances illuminaient et révélaient les émotions du personnage. » (Werner Thomas, Encyclopédie du théâtre musical). Cette révolution ne s’est pas imposée au répertoire, pas plus que le conte Die Kluge (Histoire du roi et de la femme rusée) ou le « microcosme théâtral » Der Mond (La lune), qui, à l’origine, devait être un spectacle de marionnettes.

En somme, Carl Orff restera le compositeur d’une oeuvre qui a traversé le temps et séduit toutes les foules.

