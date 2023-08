«Just to Please You», The Gertrudes

Leur description : de l’indie-folkestra. The Gertrudes, groupe de Kingston, sont huit, et ils ont l’esprit familial, voire communal. Sur la photo du communiqué, il y a aussi un bébé (ils sont donc huit + un). Avec ce cinquième album, la formation poursuit sa quête, une mission qui repose sur un principe simple : des airs joyeux, bien aérés, ont le pouvoir de propager la bonne humeur à tous les vents. On parle ici d’une légèreté résultant d’un travail en finesse, d’un souci pour l’exquis dans les mélodies (riches en harmonies), l’instrumentation (vaste palette), la réalisation de Jason Mercer. Un savoir-faire qui permet de pousser très loin le travail d’arrangement sans peur d’alourdir l’ensemble : de la complexité décomplexée, en quelque sorte. Par moments, on frôle la comptine enfantine (Run’til You Fall), à d’autres on s’autorise des considérations très adultes sur l’état du monde (The Waiting Land). Zéro jovialisme. Pas de prêchi-prêcha. Mais du souffle, du souffle sain !



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Just to Please You ★★★★ Folk The Gertrudes, Wolfe Island Records