«Keeping Secrets Will Destroy You», Bonnie «Prince» Billy

L’auteur-compositeur-interprète américain Will Oldham (Bonnie « Prince » Billy, entre autres noms de plume) semble aspirer à l’idéal d’une chanson folk à sa plus simple expression, une voix, une guitare, une mélodie, un texte. Du sens, de l’émotion. Il y parvient presque sur Keeping Secrets Will Destroy You, un album sur lequel Oldham nous exprime sa vision du monde avec une lumineuse candeur qui, à l’occasion, le fait toutefois dévier vers une forme de moralisme parfois agaçante — « Knowing is the first step to unknowing / Even little children will agree / Never try to deny a wind its blowing / The moment you do your heart will be lost to eternity », prêche-t-il sur Kentucky Is Water, pourtant une jolie ballade, sur laquelle la chanteuse Dane Waters vient harmoniser comme sur les meilleures chansons de l’album, Like It or Not et Behold ! Be Held ! (en ouverture), ainsi que Crazy Blue Bells avec ses violons mesurés sur la fin. Un puriste du folk et du country, Oldham, jusque dans la prise de son qui donne l’illusion d’une proximité entre l’artiste et l’auditeur.



Keeping Secrets Will Destroy You ★★★ 1/2 Folk Bonnie « Prince » Billy, Drag City