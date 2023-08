«LOVE + POP», Current Joys

De l’amour et de la musique pop, c’est ce que préfigure le nouvel album de Nick Rattigan (du groupe Surf Curse), qui présente actuellement son projet solo Current Joys. Alors oui, l’auteur-compositeur-

interprète originaire de Reno, dans le Nevada, propose bel et bien une pop généreuse, mais pas n’importe laquelle : celle-ci est, entre autres, colorée par la mélancolie du new wave revival, de la shoegaze, du grunge et par l’éloquence du hip-hop. Une atmosphère très 1990-2000 se dégage ainsi de LOVE + POP, notamment avec des titres comme Moon Sickness, CIGARETTES ou encore Gatsby, en collaboration avec le rappeur Lil Yachty. Les pistes Dr Satan et 3lefant (avec Slow Hollows) peuvent quant à elles sembler un peu agressives, ou en tout cas trop expérimentales par rapport à l’ensemble, donc déstabilisantes au bout du compte… Heureusement, bb put on deftones, I feel truth inside of u et Walk Away as the Door Slams (avec YOUR ANGEL) se révèlent d’excellentes chansons pop, hypersensibles et entêtantes.



LOVE + POP ★★★ Pop Current Joys, Secretly Canadian