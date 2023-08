«Oriente Lux. Dialogue des âmes», Orpheus 21

Ce nouveau projet de Jordi Savall, paru le 18 août 2023, reflète un concert donné à Paris en mars 2019, aboutissement d’une initiative sociale et culturelle en faveur de musiciens professionnels réfugiés et immigrés en Europe, menée en 2017 et 2018 autour de deux musiciens syriens, Waed Bouhassoun et Moslem Rahal. Il est vertigineux d’imaginer que, le temps d’une parution discographique, le conflit syrien semble déjà appartenir à une autre époque ! Autour du concept de dialogue culturel des exilés se sont greffés des musiciens kurdes, bangladais, arméniens, marocains formant l’ensemble Orpheus 21, animé par Bouhassoun et Rahal et chapeauté par Jordi Savall. C’est donc un album « musiques du monde » à tendance orientale, un extrait de Terpsichore de Praetorius assurant la présence de la musique dite « savante occidentale ». Savall nous avait habitués à un métissage plus équilibré, mais le but est l’accueil et le kaléidoscope des cultures, de Syrie, d’Irak, du Liban, d’Afghanistan, du Maroc. Enthousiaste, réussi, dépaysant, enlevant, touchant.



Oriente Lux ★★★★ Classique Dialogue des âmes. Orpheus 21, Jordi Savall, Alia Vox 2 SACD AVSA 9954.