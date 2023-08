«Feu follets», RAMZi

La compositrice montréalaise Phoebé Guillemot (RAMZi) a passé les dix dernières années à construire son propre univers musical bucolique et peuplé de créatures fantastiques, comme ce Feu follets (« follets » au pluriel dans le titre) qui, avec ses huit nouvelles compositions, passerait pour un album complet. Quiconque a visité le monde de RAMZi sera en terrain connu : grooves au tempo modéré, entre house balnéaire et breakbeats sylvestres, assorti de synthés humides et de petites voix qui chantonnent. Guillemot décloisonne son univers en osant une plus grande variété de rythmes et de textures, dès risin en ouverture (avec son motif de guitare évoquant le style du regretté Manuel Göttsching). Les breakbeats s’avèrent plus pesants sur la chaloupée coucou mon ami, collaboration avec le New-Yorkais DJ Python, plus nerveux sur la chanson titre, alors que la musicienne retrouve ses repères dub-house sur la succulente tien-bon. L’ami vancouvérois CZ Wang (sur tone beast) et le Montréalais anabasine (sur psyrock) contribuent aussi à cet agréable voyage électro-psychédélique.



Feu follets ★★★ 1/2 Électronique RAMZi, FATi Records