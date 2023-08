Rafael le Montréalais prend le pouls de sa ville

L’Orchestre symphonique de Montréal et son chef Rafael Payare lançaient mercredi soir la Virée classique 2023 par leur grand événement gratuit sur l’Esplanade du Parc olympique. Contrairement au millésime 2022 en demi-teinte, cette soirée a été une franche réussite.

Il est incroyablement éloquent à quel point les bis de tels concerts peuvent en dire long sur l’esprit qui anime ces événements. Avec l’OM au mont Royal, Yannick Nézet-Séguin avait enfilé une chemisette rose au-dessus de son short, déroulé un grand laïus sur la tolérance et les couleurs de l’amour avant d’inviter Arianne Moffatt à chanter La vie en rose. À entendre hier soir l’explosion de décibels, la tension harmonique qui transparaissait dans la Chevauchée des Walkyries, malgré une amplification que l’on aurait du mal à qualifier de « musicale », personne n’aurait imaginé Rafael en shorts. L’OSM était en pleine démonstration de force dans une sorte d’ivresse sonore

Se définir

Si nous l’appelons Rafael, c’est qu’il veut être appelé ainsi (surtout pas « Maestro »), comme l’a expliqué au public la violoniste Marianne Dugal. Dans un petit échange avec la musicienne, Rafael a raconté comment il avait élu domicile avec sa famille à Montréal. Il est devenu Montréalais en moins d’un an et sa fille est scolarisée ici. D’aucuns ont mis 15 ans non seulement à ne jamais franchir ce pas, mais même à ne jamais avoir un appartement ici !

Dans un premier temps, et lors du concert au même endroit en 2022 Rafael, ou ses conseillers mal avisés, avait cru bon de jouer la fibre vénézuélienne. Mais la question « Qui sommes-nous ? » adressée tant à l’OSM qu’à son chef, appelle d’autres réponses que des cartes postales réductrices.

La formule de 2023 est donc une forme de réponse plus qu’intéressante : des airs connus du public, une chanteuse (Isabel Leonard) merveilleuse à tous points de vue, des morceaux de bravoure (la Fantaisie de Waxman) et une grande oeuvre symphonique facile d’accès (Tableaux d’une exposition) plus un rappel flamboyant. Peu importe que tout n’ait pas été parfait, à l’image de l’ouverture du Barbier de Séville ou des premières minutes des Tableaux. Le public a été captivé, heureux, ébloui, impressionné.

Post-mortem

Un point sur lequel il faudra réfléchir est : comment inclure de la musique d’ici sans casser le rythme de la soirée. En gros, trouver un moyen terme entre ce que nous avons appelé le

Parmi les autres angles à parfaire : la réalisation visuelle peu inventive souvent trop concentrée sur les instrumentistes et manquant un peu de moyens (Baba Yaga sans cadrer la grosse caisse, par exemple). Nous trouvons que le travail réalisé à Lanaudière nous permet de mieux suivre le concert. Il fallait aussi trouver le moyen de mettre les titres des tableaux au fur et à mesure de leur déroulement dans la partition de Moussorgski : le moyen technique existait, puisque les paroles des airs avait été projetés.

Comme nous l’avons dit, l’amplification est tout sauf musicale. Peut-on plus fidèlement sonoriser cet espace ? C, est coloré et braillard. L’OM N’avait pas eu de mal à faire nettement mieux en 2022. En 2023 quelque chose a foiré aussi dans la sono du Mont Royal, mais le cas du Parc semble désespéré et a des incidences musicales, non seulement sur les timbres mais aussi, par exemple dans waxman, où on n, entendait aucunement les contrechants des cordes, écrasées derrière le violon solo « super amplifié »

Reste, au fond, la question du lieu. Michel Labrecque, président-directeur général de la Régie des installations olympiques, s’extasiait au micro avant le concert sur un article de La Presse traitant supposément, selon lui, de « L’importance d’amener l’orchestre vers les gens » (sa lecture du texte de Catherine Perrin n’est pas la notre, elle N, aborde pas vraiment ce thème).

Le p.-d.g. aurait ô combien mieux fait de se pencher, avec les édiles responsables, sur l’importance de la facilité d’accès pour d’amener les gens vers l’orchestre et ses installations ce mercredi. Faire entrer dans l’enceinte des spectateurs par milliers en rangs par deux comme des gentils écoliers disciplinés avait étendu la file d’entrée une demi-heure avant l’événement sur près d’un kilomètre. La foule, sur laquelle l’OSM ne donne plus de chiffre car même à capacité maximale (ce qui fut le cas mercredi) le site n’offre pas le potentiel du mont Royal s’est montrée bien docile et patiente.

En tous cas voir l’OSM ainsi plafonné (autour de 35 000 à 40 000) et l’accessibilité du site virer à la galéjade ou au pensum amènera-t-il à reconsidérer la configuration de l’événement ? C’est une question qui se pose peut-être désormais.

L’OSM à L’Esplanade du Parc olympique Rossini : Le Barbier de Séville : Ouverture et air « Una voce poco fa ». Waxman : Carmen Fantasie. Bizet : Habanera et Séguedille extraits de Carmen. Moussorgski : Tableaux d’une exposition (orch Ravel). Isabel Leonard (mezzo), Bomsori (violon), Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Mercredi 16 août 2023.